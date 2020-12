Ab HEUTE gilt neue Corona-Schutz-Verordnung

Görlitzer Handel startet Weihnachtskampagne

Görlitz. Durch Corona sind die Umsätze im Einzelhandel gesunken. Görlitzer Händler wollen mit einer Kampagne gegensteuern. Der verkaufsoffene Sonntag, eigentlich am 6. Dezember geplant, findet nicht statt. Es hätte den Görlitzer Händlern vielleicht das gebracht, was sie zuletzt immer seltener hatten: guten Umsatz. „Die Umsätze im Einzelhandel sind in den letzten Tagen…