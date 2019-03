8. März – Internationaler Frauentag – Frauen in Sachsen

Sachsen. Etwa 1,8 Millionen Frauen in Sachsen können am 8. März den Internationalen Frauentag feiern. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten 62 Prozent der Frauen 2017 in einer Paarbeziehung, 7 Prozent waren alleinerziehend und 28 Prozent alleinstehend. Weitere 3 Prozent lebten noch im Haushalt der Eltern. 22 Prozent waren Mütter von Kindern unter 18 Jahren.Frauen, die ein Kind zur Welt brachten, waren durchschnittlich 31 Jahre alt und erstmals eine Ehe schlossen Frauen im Alter von rund 33 Jahren. Ein Blick auf den Schulabschluss 2018 zeigt, dass an allgemeinbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges in Sachsen 55 Prozent der Abiturienten weiblich sind. 2017 waren an sächsischen Hochschulen 46 Prozent der Studenten, aber nur 21 Prozent der (hauptberuflichen) Professoren weiblich. 78 Prozent aller Frauen in Sachsen im Alter von 18 bis unter 65 Jahren waren erwerbstätig. 60 Prozent von ihnen arbeiteten Vollzeit, jedoch waren 77 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten Frauen.Durchschnittlich arbeiteten erwerbstätige Frauen 29 Stunden pro Woche und damit 6 Stunden weniger als Männer. Von den 6 846 niedergelassenen Ärzten waren 57 Prozent Frauen. Besonders stark vertreten waren sie in den Fachgebieten der Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit einem Anteil von 78 Prozent und in der Kinder- und Jugendmedizin mit 76 Prozent sowie im Fachgebiet der Haut- und Geschlechtskrankheiten mit 74 Prozent. 83 Prozent der erwachsenen Frauen zählten sich zu den Nichtraucherinnen und rund ein Sechstel zu den Raucherinnen. Quelle: StLA SachsenEtwa 1,8 Millionen Frauen in Sachsen können am 8. März den Internationalen Frauentag feiern. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten 62 Prozent der Frauen 2017 in einer Paarbeziehung, 7 Prozent waren alleinerziehend und 28 Prozent…

