68.250 Impfdosen geliefert und verplant

Alle 68.250 Impfdosen, die Sachsen bis 30. Dezember geliefert bekam, und auch die weiteren 34.125 Dosen, die bis Mitte Januar noch kommen, sind bereits verplant. Das teilt das Sächsische Gesundheitsministerium mit.

»Für uns stehen die Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Klinikpersonal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko zunächst im Fokus. Es ist absolut wichtig, dass die Versorgung im medizinischen und pflegerischen Bereich aufrecht erhalten bleibt", so Gesundheitsministerin Petra Köpping. Aus diesem Grund wird mit der Öffnung der Impfzentren noch so lange gewartet, bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. "Dies wird um den 11. Januar der Fall sein, wenn weiterer Impfstoff kontinuierlich nach Sachsen geliefert wird." Dann soll auch das Anmelden für Impftermine möglich sein.

Wo wurde zuerst geimpft?

Den Großteil der Impfdosen erhielten mit Eintreffen der Lieferungen am 26., 28., und 30. Dezember die Krankenhaus-Cluster in Leipzig, Chemnitz und Dresden. Diese führten bei ihren Mitarbeitern die erste und zweite Impfung in Eigenverantwortung durch, um die angespannte Personal-Situation zu entlasten.

Wie geht es weiter?

Nach dem Start der Impfungen am 27. Dezember wurden bisher in den Landkreisen Zwickau, Bautzen und Görlitz Impftermine durchgeführt. Am 31. Dezember werden weitere vier mobile Impfteams in den Städten Dresden, Chemnitz, Leipzig und dem Landkreis Meißen in stationären Pflegeeinrichtungen unterwegs sein. Ohne Unterbrechungen über den Jahreswechsel sind am 1. Januar weitere sechs Impftermine geplant.

An den darauffolgenden Tagen sind jeweils bis zu acht Einsätze in Pflegeeinrichtungen geplant. Ab 4. Januar sollen dann alle 13 mobilen Impfteams täglich zum Einsatz kommen. "Ziel ist es, bis zum 12. Januar ca. 14.000 Erstimpfungen durch die mobilen Impfteams begleitet zu haben", so Ministerin Köpping.

Die Teams werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem ASB, den Maltesern und der Bundeswehr gestellt.