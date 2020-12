Grünmarkt-Besucherin gekürt

Meißen. Die fünfte Saison des Meißner Grünmarktes ist nun zu Ende gegangen. An 17 Markttagen konnten Einheimische und Touristen von Obst und Gemüse über Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukten sowie Feinkosterzeugnissen bis zu Blumen und Pflanzen alles erwerben, was das Herz begehrt. Auch die zweite Saison am neuen Standort im Hof der Roten Schule hat gezeigt, dass der Umzug vom Kleinmarkt eine gute Entscheidung war. Wie schon in den vorangegangenen Jahren hatten fleißige Grünmarkt-Besucher die Möglichkeit, sich an jedem Markttag ein entsprechendes Feld auf dem Grünmarktkalender abstempeln zu lassen und so am Gewinnspiel teilzunehmen. Als Gewinn lockte ein vom Dorint Parkhotel Meißen zur Verfügung gestelltes fünf Gänge-Candle-Light-Dinner. Unter allen vollständig abgestempelten Kalendern wurde Renate B. aus Meißen als Gewinnerin gezogen. Wenn ein Gastronomiebesuch wieder möglich ist, wird neben dem Essen auch der fantastische Blick auf den Burgberg aus dem zum Hotel gehörenden Restaurant »Ohm's« für einen unvergesslichen Abend sorgen. Ab Februar wird der 2021er Grünmarkt-Kalender in zahlreichen Auslagestellen in Meißen und der Region zum kostenlosen Mitnehmen ausliegen und Meißnern frei Haus geliefert werden. Auf Grund der großen Resonanz haben eifrige Grünmarkt-Besucher auch im nächsten Jahr die Möglichkeit, einen tollen Preis zu gewinnen. Als eine der Neuerung im kommenden Jahr haben Kunden die Möglichkeit, einen schick gestalteten Grünmarkt-Stoffbeutel zu erwerben. Der limitierte Beutel wird jährlich im neuen Design erscheinen, für den Meißner Grünmarkt werben und hoffentlich zu einem ständigen Begleiter für Grünmarkt-Gänger sowie zu einem begehrten Sammlerstück werden. Mehr Infos sowie Bewerbungsunterlagen unter: Amt für Stadtmarketing, Tourismus & Kultur, Ines Ritter, 03521/467125, stadtmarketing@stadt-meissen.de