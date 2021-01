I??I how to write an application letter for employment jobs Writing Jobs From Home | write papers for money jobs Pay For Articles ???(Earn Extra Cash??)??? Ich habe diese Woche schon zwei schöne Formulierungen gelesen: Die Politik sei nur noch im Feuerlöschmodus unterwegs (Handwerkskammer-Chef Dittrich) und der Innenstadthandel schon auf der Intensivstation, bald falle er ins Koma (Tübingens OB Palmer). Das beschreibt ganz gut die aktuelle Lage. Sachsen bleibt bis 7. Februar im Lockdown, die Winterferien sind verkürzt und vorgezogen, andere Bundesländer haben noch nicht mal die 15-km-Regelung. Und die Online-Vergabe eines Impftermins im Impfzentrum ab Montag, 14 Uhr? Leider wie erwartet überlastet, zumindest bis 15.30 Uhr liefen meine Versuche ins Leere. »Dieser Dienst wird Ihnen vom Freistaat Sachsen bereitgestellt«, steht unter der Überlastungsaussage.

