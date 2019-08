13-jähriges Mädchen vermisst

Bautzen. Seit dem 19. August wird die 13 Jahre alte Maria Jannasch vermisst. Das Mädchen ist von zu Hause abgängig und wurde zuletzt am Kornmarktcenter in Bautzen gesehen. Sie könnte Kontakt zu ausländischen Mitbürgern suchen beziehungsweise sich in deren Begleitung befinden. Maria könnte sich in des am Dienstag, 20. August, in der Altmarktgalerie in Dresden aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass sich Maria nicht unbegleitet in Dresden, insbesondere in der Neustadt, oder Coswig aufhält. Die Suche nach der Vermissten blieb bislang weiterhin erfolglos. Die Bevölkerung wird daher weiterhin um Mithilfe ersucht. Maria wird folgendermaßen beschrieben: * circa 170 Zentimeter groß * 70 kg * schlank * langes, glattes, braunes Haar * scheinbares Alter 15 Jahre Die Vermisste trug zuletzt eine schwarze Leggings, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Bund, schwarze Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle und hat einen schwarzen Nike-Rucksack bei sich. Falls Sie Maria gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 356 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.