Liebesgrüße

Bebauung bleibt weiter offen

Meißen. Seit 15 Jahren gibt es die »Idee« den Hang am Plossenweg zu bebauen, aber bis heute besteht für den Investor und Eigentümer der Fläche keine Gewissheit, ob und vor allem wie dort gebaut werden darf. Wieder stand das Thema auf der Tagesordnung im Stadtrat. Eine schnelle Lösung wird es auch jetzt wohl nicht geben. Ob man in Sachen Bebauungen am Plossenweg/ Kapellenweg nach der jüngsten Stadtratssitzung wirklich einen Schritt weiter gekommen ist, kann man gar nicht so pauschal beurteilen. In Hinsicht auf weitere Prüfungen und eine Aktualisierung der bestehenden Abwägungstabelle, könnte man sagen: JA. Dennoch ist es ein ganz vorsichtiger Schritt der Mehrheit der Stadträte, der wohl auch nicht als Zugeständnis oder gar Zustimmung gesehen werden sollte. Deshalb steht im neuen Beschluss der Räte (mehrheitlich angenommen) auch die eher wage Formulierung: »Die Abwägungstabelle wird zur Kenntnis genommen und muss aktualisiert werden, bevor die Bauleitplanung fortgeführt werden kann«. Nach der Überarbeitung soll das Papier den Räten erneut zur Abstimmung vorgelegt werden. Sensibler Standort in Meißens Angesicht Daran, dass das Verfahren um den etwa 1,5 Hektar großen Bauplatz bereits seit 2004 schwebend ist, ist zu erkennen, dass es sich um ein sehr sensibles Areal im historischen Aussehen der über 1.000-jährigen Stadt handelt. Das sieht auch der Meißner Planer Dr. Knut Hauswald so. Dennoch würde er gern die Entstehung von drei Villen mit jeweils zwei Wohnungen und dem unverwechselbaren Stadtblick auf dem Hang planen. Der Hauptstreitpunkt, ob dort überhaupt gebaut werden sollte, wird von der leidenschaftlichen Diskussion zum WIE überschattet. Wie sollen denn die drei Häuser aussehen, die dort stehen könnten? Flachdächer als Würfelhaus will dort keiner der Stadträte sehen, aber auch die weniger auffällige Variante mit Steildach hat ihre Nachteile - verdeckt sie doch noch mehr vom städtischen Blick. Die Untere Denkmalschutzbehörde stimmt dem Projekt grundsätzlich zu und hat auch keine genauen Vorgaben über das Aussehen der Häuser geäußert, wenn nur der erforderliche Abstand zur benachbarten Hornschen Villa eingehalten werde. Stadtrat Ingolf Brumm (Linke)befürchtet allerdings, dass mit dem Baustart in dieser besonderen Lage auch künftigen Investoren die Tür geöffnet wird und bald weitere Hänge mit unverwechselbaren und gut zu verkaufenden Blick in Meißen, bebaut werden. Dem widersprachen auch die Planer nicht, es werde künftig in vielen Städten eine vorsichtige Nachverdichtung der Wohnbereiche geben, bevor die Stadtrandlagen weiter bebaut werden. Um den Blick auf Meißen trotz neuer Häuser zu erhalten, soll am Kapellenweg ein Aussichtspunkt geplant werden, so schlug es Heiko Schulze (Bürger für Meißen/ SPD) mit Zustimmung vieler Räte vor. Ergebnis der regen Debatte war die Entstehung eines Planungsworkshops, der auch über die ideale Dachform Einigkeit bringen soll (Details auf Seite 3). Dann arbeiten Planer an Entwürfen für die Häuser. Nach einer erneuten Auslegung werden Einwendung wieder in einer Auslegungstabelle zusammengefasst über die der Stadtrat entscheiden muss... Déjà-vu! Zeittafel: 2004: Idee eines Bebauungsplanes für das Gelände neben der Hornschen Villa am Plossenweg/ Kapellenweg. Baurecht soll geschaffen werden. Wohnbaufläche wird festgelegt 2007: Verkauf des Grundstücks von der Stadt an einen privaten Investor. 2015 - 2018: Abstimmungen über die Bebauung, Einbeziehung des Denkmalsschutzes 2019: Aufstellungsbeschluss im Stadtrat, frühzeitig die Belange aller Beteiligten aufnehmen Verfahren ist seit 2004 schwebend, sensible Stelle für Stadtentwicklung Seit 15 Jahren gibt es die »Idee« den Hang am Plossenweg zu bebauen, aber bis heute besteht für den Investor und Eigentümer der Fläche keine Gewissheit, ob und vor allem wie dort gebaut werden darf. Wieder stand das Thema auf der Tagesordnung im…

