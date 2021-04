What term paper writing service do you trust? Trust WritingsGuru.com when you need to http://thangtienthanglong.edu.vn/?writing-a-business-plan-for-a-restaurant online. Order your paper today! Wenn man »schlechtes Image« im Internet eingibt, erscheinen gleich auf Seite 1 Bilder und Begriffe, darunter »Polen«, »Politiker«, »Lobbyisten« und »Amazon« (in dieser Reihenfolge!). Unbedingt zu ergänzen wäre »Astra Zeneca«. Ich meine, schlechter kann das Image eines Produktes doch gar nicht sein. Gleich der Start war schräg: Über 64-Jährige damit nicht impfen, hieß es. Weckt das Vertrauen? Nein. Plötzlich Kehrtwende und die Behauptung: Geht doch für Ü64. Dann die gravierenden Probleme mit Hirnvenenblutungen, gefolgt vom Aussetzen der Verimpfung bis hin zum kompletten Verzicht. Außer für – Achtung neu – Ü60. Das kann keine PR-Agentur mehr richten, so viel steht fest.

Carola Pönisch