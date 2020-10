Fuselfahrer

Stadtverwaltung ergreift Corona-Vorsichtsmaßnahmen

Kamenz. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen im Landkreis Bautzen und der in diesem Zusammenhang zurzeit geltenden Bestimmungen mussten durch die Stadtverwaltung als Vorsicht verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die der Eindämmung der Infektionszahlen bzw. -möglichkeiten dienen. Maskenpflicht auf dem Kamenzer Wochenmarkt Ab diesem Donnerstag gilt auf dem Kamenzer Wochenmarkt eine allgemeine Maskenpflicht. Nach der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung muss an allen Orten, an denen Menschen im öffentlichen Raum dichter oder länger zusammenkommen, eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Da eine räumliche Entzerrung auf dem Markt nicht ohne Weiteres zu bewerkstelligen ist, aber die Gewerbetreibenden mit ihren Ständen auf dem Markt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen bzw. die Angebote für die Marktnutzer erhalten werden sollen, musste zu dieser Maßnahme gegriffen werden. Das Tragen der Mund-Nasebedeckung wird durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung kontrolliert. Persönliche Termine im Meldewesen und Standesamt bitte vorher abstimmen Für die Inanspruchnahme der Verwaltungsangebote und -leistungen des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes wird um vorherige telefonische Terminvereinbarung (auch per Mail, Brief oder Fax möglich) gebeten. Diese Regelung macht sich aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten, besonders im Wartebereich des Einwohnermeldeamtes erforderlich, um größere und über längeren Zeitraum andauernde Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. D.h. nicht, dass das Rathaus jetzt geschlossen ist. Dringende Angelegenheiten werden selbstverständlich auch ohne Voranmeldung erledigt, aber es sollte zurzeit wieder der Anmeldevariante der Vorzug gegeben werden. Maskenpflicht in städtischen Verwaltungsgebäuden Ab sofort wird für Besucher der Verwaltung das Tragen einer Mund-Nasebedeckung angeordnet. Damit sind alle Besucher des Rathauses verpflichtet, beim Betreten der entsprechenden Verwaltungsgebäude ein Mund-Nasebedeckung zu tragen. Für besondere Fälle sei aus der Corona-Schutzverordnung des Freistaates zitiert: „Eltern und Sorgeberechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen diese Empfehlungen einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind. Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen können, sofern sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzichten. Es ist zulässig, im Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Lesen von Lippenbewegungen angewiesen sind, zeitweilig auf die Mund-Nasenbedeckung zu verzichten.“ Datennachverfolgung bei Besuch von städtischen Verwaltungsgebäuden Im jeweiligen Besuchsbereich, also dort, wo die Verwaltungsangelegenheit abgewickelt wird, und nicht gleich am Eingang des jeweiligen Verwaltungsgebäudes sind die Besucher gebeten bzw. verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten zur Nachverfolgung von Infektionen in entsprechende Formulare einzutragen. Bei Bedarf werden sie durch Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht. Zu diesem Zweck sind folgende personenbezogene Daten aufzuführen: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Postleitzahl der Besucher sowie Zeitraum des Besuchs. Diese Daten werden, geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte, erhoben und für die Dauer eines Monats nach Ende des Besuchs aufbewahrt. Auf Anforderung sind sie an die zuständige Behörde zu übermitteln; eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist selbstverständlich unzulässig. Die Daten sind unverzüglich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten. Die Stadtverwaltung Kamenz bittet alle von den o.g. Maßnahmen und Abläufen Betroffenen um Verständnis. Corona-Info-Seite auf der städtischen Website wieder geschaltet Aufgrund der gegenwärtigen Situation hat sich die Stadtverwaltung entschlossen, wieder eine Extra-Website aufzumachen. Hier können zeitnah und aktuell relevante Informationen für die Stadt Kamenz eingesehen werden. Selbstverständlich wird auch über das Kamenzer Amtsblatt informiert. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen im Landkreis Bautzen und der in diesem Zusammenhang zurzeit geltenden Bestimmungen mussten durch die Stadtverwaltung als Vorsicht verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die der Eindämmung der Infektionszahlen…

weiterlesen