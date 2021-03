Zu schnell vor Schulen und Kitas

Dresden. Vom 16. bis 25. Februar führte das Ordnungsamt vor 14 Dresdner Schulen und Kitas, zur Verbesserung der Schulwegsicherheit, Geschwindigkeitsmessungen durch. Von rund 4.000 kontrollierten Fahrzeugen missachteten 240 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Besonders viele Verstöße gab es vor der Kita auf der Sternstraße in Mickten. Jeder fünfte Autofahrer hielt sich nicht an die vorgegebenen 30 km/h. Vorbildlich verhielten sich hingegen die Fahrzeugführer vor der Grundschule an der Marienallee und der Kita Am Jägerpark in der Radeberger Vorstadt – hier löste der Blitzer gar nicht aus. Den Negativ-Rekord hält ein Fahrzeug, das mit 66 statt der erlaubten 30 km/h vor dem Kindergarten Friedrichstraße (Friedrichstadt) registriert wurde.Vom 16. bis 25. Februar führte das Ordnungsamt vor 14 Dresdner Schulen und Kitas, zur Verbesserung der Schulwegsicherheit, Geschwindigkeitsmessungen durch. Von rund 4.000 kontrollierten Fahrzeugen missachteten 240 die zulässige Höchstgeschwindigkeit.…