Das Osterfest…

Zoo Dresden: Nachwuchs bei den Pinguinen

Dresden. Erfreuliche Meldungen gibt es von den Pinguinen im Dresdner Zoo: "Am 1. April ist ein Jungvogel geschlüpft. Ein weiteres Ei liegt noch in dem Nest der Eltern. Insgesamt brüten vier Paare mit nun noch sieben Eiern", berichtet Sprecherin Kerstin Eckart. Im März gab es weitere Neuzugänge im Zoo. Am 10. März gab es Nachwuchs bei den Schweinshirschen, hier kam ein weibliches Tier zur Welt. Collin heißt der Trampeltierjunge, der am 15. März das Licht der Welt erblickte und am 16. März gab es Nachwuchs bei den Kurzorhrüsselspringern. Der Zoo ist wie alle anderen öffentlichen (Kultur)Einrichtungen seit 18. März geschlossen, eine Wiedereröffnung steht noch nicht fest.