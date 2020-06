Alles klar

Motorradunfall und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niesky. Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfällen. Am Montagabend wurde bei einem Motorradunfall in Niesky ein 33-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Friesenstraße in Richtung Niesky unterwegs. An der Einfahrt zu einer Kleingartenanlage wollte er an der Schranke anhalten. Augenscheinlich verschätzte er sich jedoch und stürzte noch vor der Schranke. Während die Enduro gegen den Pfosten der Schranke prallte, schleuderte der Fahrer in den Wald und erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Dienstagvormittag meldete ein Geschädigter die Husquvarna als gestohlen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und wird alle weiteren Ermittlungen führen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 03591/3670 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Unerlaubt entfernt Bereits am vergangenen Freitag (12. Juni) ist es auf der S 148 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer war in Richtung Großschweidnitz unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Sachsenfreund kam ihm offenbar ein blauer Mercedes Sprinter auf seiner Fahrspur entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Der Lkw-Lenker musste ausweichen und geriet dabei auf das Bankett neben der Fahrbahn, wo er stecken blieb. Der Fahrer verletzte sich nicht. Ein Abschleppunternehmen barg den Brummi, an welchem etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand. Hierzu sperrten Einsatzkräfte die Staatsstraße zeitweise halbseitig. Der unfallverursachende Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583/62224 oder auch jede andere Polizeidienststelle.Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfällen. Am Montagabend wurde bei einem Motorradunfall in Niesky ein 33-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Friesenstraße in Richtung Niesky unterwegs. An der Einfahrt zu einer…

