Zwischen Arbeitskraft und Elternteil

Ratgeber. Aufgrund der Corona-Krise müssen Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten. Viele Eltern fragen sich derzeit: Wie kann ich als Elternteil im Homeoffice arbeiten und gleichzeitig meine Kinder von zu Hause aus betreuen?Sandro Paufler REGION. Eines vorweg: Es wird nicht einfach werden die tägliche Arbeit und die Familienbetreuung in den eigenen vier Wänden unter einen Hut zu bekommen. Auch Arbeitgeber müssen Verständnis zeigen, dass viele Arbeitnehmer in Funktion als Eltern, nicht die gewohnte Arbeitsleistung erbringen werden. Die Doppelbelastung raubt sehr viel Kraft, Zeit und Energie. Wochenkurier verrät hilfreiche Tipps, damit diese ungewöhnliche Situation bestmöglich gemeistert werden kann. Kindern die Situation erklären. Es ist wichtig den Kindern die aktuelle Problematik geduldig zu erklären. Warum dürfen wir nicht zur Oma? Warum ist der Kinderspielplatz gesperrt? Entscheidend ist, den eigenen Kindern eine positive Grundhaltung zu vermitteln, welches Sicherheit und Zuversicht vermittelt. Tagesablauf planen. Den Tag eine geordnete Struktur geben. Wie für alle normalen Erwachsenen, ist auch für Kinder ein geordneter Alltag wichtig. Das fängt beim gemeinsamen Frühstück an und hört beim Filmabend, abends auf der Couch auf. Hilfreich dabei ist, den Tag so einzuteilen, dass Eltern gemeinsame Zeit mit den Kindern verbringen können, aber auch Freiräume geschaffen werden, wo konzentriert gearbeitet werden kann. Wenn möglich, sollte die Kinderbetreuung mit dem Partner aufgeteilt werden. »Spiel-Büros« einrichten. Für die Kleinkinder eignen sich sogenannte Spiel-Büros. Richten Sie eine Spielecke im Wohnzimmer mit Malstiften und Büchern ein oder nutzen Sie Hörspiele, die über Kopfhörer von den Kindern genutzt werden können. Somit haben Sie als Elternteil immer einen Blick auf die Kinder, die eine Zeit lang beschäftigt sind. TV Sender stellen Programme um. Die öffentlich-rechtlichen TV Sender widmen im Vormittagsprogramm den jüngeren Zuschauern mehr Aufmerksamkeit. So zeigt der WDR ab 7:20 Uhr die Wissensendung »Planet Schule« und der SWR ab 8 Uhr eine »Tigerenten Spezial« Sendung. Für ältere Schüler organisiert die ARD ein Zusatzangebot. In der BR-Mediathek gibt es unter dem Namen »Schule Daheim« ein Video Lernangebot, in der die Schulfächer Deutsch, Mathematik, Englisch, oder Chemie online an die Schüler vermittelt werden können. Homeoffice nicht möglich? Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann und trotzdem keine alternative Kinderbetreuung gefunden hat, sollte mit seinem Arbeitgeber sprechen. Die Pflicht zur Kinderbetreuung liegt in diesem Fall schwerer. Eine Freistellung ist möglich, wenn der Arbeitnehmer nachweisen kann, keine Möglichkeit gefunden zu haben, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Die Entscheidung dafür, ist immer mit dem Arbeitgeber einvernehmlich abzustimmen. Auch der Anspruch auf Vergütung bleibt laut §616 BGB in diesem Sonderfall dem Arbeitnehmer erhalten.

