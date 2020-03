Trauerfeier im engsten Kreis

Bustickets können jetzt per Post geordert werden

Ratgeber. HOYERSWERDA (pm). Um das Fahrpersonal in Bussen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, dürfen Passagiere nur noch die hinteren Bustüren zum Ein- und Aussteigen nutzen. Damit ist auch kein Fahrausweisverkauf im Bus mehr möglich. Die Mobilitätszentrale der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH) am Lausitzer Platz ist ebenfalls geschlossen. Für alle, die ihre Fahrtickets nicht am Automaten der Deutschen Bahn am Bahnhof, in den drei Vorverkaufsagenturen oder per Smartphone-App beziehen können, hat die VGH einen coronatauglichen Vertriebsweg eingerichtet. Fahrausweise können telefonisch unter 03571/ 469638 und per E-Mail an fahrausweise@vgh-hy.de bestellt werden. Anzugeben sind dabei Name, Anschrift, bei Zeitkarten der gewünschte Gültigkeitsbeginn und bei ermäßigten Zeitkarten die Kundennummer. Die Fahrausweise samt Rechnung werden anschließend auf dem Postweg versandt. Dabei gilt ein Mindestbestellwert von 5,50 Euro. Dies entspricht dem Preis einer ermäßigten 4-Fahrten-Karte. Sammelbestellungen sind möglich. »Uns ist bewusst, dass dieser Weg umständlicher ist als der gewohnte, aber die Maßnahmen sind notwendig, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und damit den ÖPNV in Hoyerswerda aufrecht zu erhalten«, sagt VGH-Geschäftsführer Stefan Löwe und betont, »dass es eine außerordentliche Leistung der Mitarbeiter der VGH, der SWH-Gruppe und der externen Dienstleister ist, innerhalb kürzester Zeit einen neuen Vertriebsweg für Fahrausweise zu entwickeln, ihn technisch und organisatorisch umzusetzen. «www.vgh-hy.deHOYERSWERDA (pm). Um das Fahrpersonal in Bussen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, dürfen Passagiere nur noch die hinteren Bustüren zum Ein- und Aussteigen nutzen. Damit ist auch kein Fahrausweisverkauf im Bus mehr möglich. Die…

