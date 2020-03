Ein Anruf beim Doc genügt

Ratgeber. Für eine Krankschreibung braucht man zurzeit und unter bestimmten Umständen nicht in die Praxis. Im Radeberger Umland machen nur wenige davon Gebrauch.Rainer Könen KönenRADEBERG. Es ist eine bisher noch nicht da gewesene Situation. Die Ausbreitung des Corona-Virus lähmt weltweit das öffentliche Leben in vielen Ländern. Auch in Deutschland.Um die Ärzte angesichts der Corona-Krise zu entlasten, reagierten Anfang März in Deutschland die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie die Krankenkassen. Wer an einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege leidet, braucht in diesen Tagen nicht in die Praxis kommen, sondern kann vom Hausarzt nach einer Telefonsprechstunde bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden. Mit anderen Worten: Ein Anruf beim Doc genügt, um an eine Krankmeldung zu kommen. Eine Regelung, die vorerst bis Anfang April gilt.Wie gehen Ärzte mit der Regelung um?Klingeln da nun in den Praxen der Allgemeinmediziner im Radeberger Umland häufiger die Telefone? Und: Nutzen das vielleicht auch arbeitsunwillige Zeitgenossen aus, um dem Arzt am Telefon etwas vorzuröcheln? Der Ottendorfer Allgemeinmediziner Stephan Wulf berichtet davon, dass sich seit Einführung dieser Maßnahme bisher nur ein Patient telefonisch bei ihm gemeldet und um eine Krankschreibung gebeten habe. Wulf: »Ich habe mir die Symptome beschreiben lassen, habe aus diesem Fall einen Hausbesuch gemacht«, so der Mediziner, der sich, wie er freimütig bekennt, ein wenig schwertut mit den Ferndiagnosen via Telefon. Aber »das ist ja offensichtlich so gewollt«, meint er. Krankschreibungen via Telefon gebe es aber nur für Patienten, die »ich aus meiner Praxis kenne«. Wer in diesen Tagen über Erkältungssymptome klagt, sich nicht in der Lage sieht, seiner Arbeit nachzugehen, sucht in der Regel die Praxis eines Allgemeinmediziners auf, um eine Krankschreibung zu bekommen. Doch seitdem die Corona-Krise auch Deutschland in Atem hält, das bundesdeutsche Gesundheitssystem förmlich ächzt, hatte sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit den Krankenkassen jüngst über eine einfachere Ausstellung von Attesten geeinigt. Auch in der Arnsdorfer Praxis von Birgit Römer ist das Wartezimmer, wie überall in Deutschland, brechend voll. Denn das wird ja in diesen Tagen zumeist ausgeblendet: Es ist noch Grippezeit. Davon sind in der Region etliche Menschen betroffen. Wie viele Patienten hat die Ärztin in den vergangenen Tagen nach einer Telefonsprechstunde krankgeschrieben? »Keinen«, erfährt man von ihr. Ob es vielleicht daran liegt, dass sich das bisher noch nicht so sehr herumgesprochen hat? Das könne sie nicht sagen. Auch andere Mediziner im Radeberger Umland berichten, dass die Anzahl der telefonischen Krankschreibungen bisher sehr überschaubar sei. Das aber, so ein Ottendorfer Allgemeinmediziner, könne sich möglicherweise noch ändern.

