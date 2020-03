Über 5.000 Anfragen von Unternehmen bei der WFBB

Ostsächsische Sparkasse schließt etliche Filialen

Dresden. Das Coronavirus hat auch das Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erreicht. Das regionale Kreditinstitut reagiert auf die Situation: Um an 69 zentralen Standorten ihre Dienstleistungen sicherzustellen, werden Mitarbeiterteams an getrennten Orten bzw. zu versetzten Zeiten arbeiten. Die über 250 Geldautomaten werden in gewohnter Weise und rund um die Uhr verfügbar sein. "Die Ostsächsische Sparkasse Dresden hat ausreichende liquide Mittel, auch die Bundesbank liefert ohne Einschränkungen", heißt es in einer Pressemitteilung. Ab Montag, den 23. März, bis voraussichtlich 19. April werden jedoch insgesamt 31 von 101 Filialen geschlossen, d.h. die Mitarbeiter sind nicht mehr persönlich vor Ort erreichbar. Das betrifft auch neun Filialen in Dresden. Diese Sparkassen-Filialen sind betroffen Dresden: Niedersedlitz, Lockwitz, TU Dresden, Pillnitz, Klotzsche, Langebrück, Am Goldenen Reiter, Schönfeld, Gittersee Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge: Pirna Südvorstadt, Graupa, Lohmen, Struppen, Hohenstein, Freital-Pesterwitz, Freital-Zauckerode, Rabenau, Possendorf, Höckendorf, Kesselsdorf, Liebstadt, Schmiedeberg, Hermsdorf, Geising, Lauenstein, Bad Gottleuba, Heidenau (-real) Landkreis Bautzen: Schwepnitz, Hoyerswerda Kühnichter Heide, Hoyerswerda Lipezker Platz, Arnsdorf Das Coronavirus hat auch das Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erreicht. Das regionale Kreditinstitut reagiert auf die Situation: Um an 69 zentralen Standorten ihre Dienstleistungen sicherzustellen, werden Mitarbeiterteams an…

