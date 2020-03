Corona-Ticker

++++ 15:53 Uhr ++++

Hilfe für Eltern: Ministerin Giffey startet Notfall-Kinderzuschlag

Die Ausbreitung des Corona-Virus stellt viele Familien vor große organisatorische und finanzielle Probleme: Eltern müssen wegen Kita- und Schulschließungen die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren, können ihrer Arbeit nicht in vollem Umfang nachgehen, sind in Kurzarbeit oder haben wegen ausbleibender Aufträge gravierende Einkommenseinbußen. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey startet deshalb einen Notfall-Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen.

Bisher war das Durchschnittseinkommen der letzten sechs Monate die Berechnungsgrundlage für den Kinderzuschlag (KiZ). Für den Notfall-KiZ wird nun der Berechnungszeitraum deutlich verkürzt. Ab April müssen Familien, die einen Antrag auf den KiZ stellen, nicht mehr das Einkommen der letzten sechs Monate nachweisen, sondern nur das Einkommen des letzten Monats vor der Antragstellung. Diese Regelung soll befristet bis zum 30. September 2020 gelten.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey: „Für viele Familien im Land sind Verdienstausfälle derzeit eine existenzielle Sorge. Dieses Problem ist keine reine Privatsache, es braucht auch die Unterstützung des Staates. Deshalb machen wir den Kinderzuschlag leichter zugänglich und öffnen ihn kurzfristig für diejenigen, die jetzt erhebliche Einkommenseinbrüche haben.“

Beantragt werden kann der Kinderzuschlag auf www.notfall-kiz.de.

++++ 15:03 Uhr ++++

Trotz der aktuellen Situation rund um das Coronavirus wird die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien ihren Geschäftsbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten. Das teilte die Bank heute mit. Um Kunden und Mitarbeiter so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen, beschränkt die Bank bis auf Weiteres die Service- und Beratungszeiten.

Die Geschäftsstellen in Görlitz, Niesky und Weißwasser werden ab dem 23. März von 9 bis 12 Uhr (montags bis freitags) geöffnet. „In diesen Standorten haben wir Diskretkassen mit Verglasung, welche für unsere Kunden und deren Anliegen, nicht nur für Geldein- oder –auszahlung, in dieser Zeit genutzt werden können“, so Vorstand Sven Fiedler. In allen weiteren Geschäftsstellen steht der Servicebereich zur Verfügung. Beratungsgespräche sind nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung und bei gesundheitlichem Wohlbefinden möglich. „In beiderseitigem Interesse möchten wir unsere Kunden bitten, nur zwingend notwendige Besuche wahrzunehmen und lieber die kontaktlosen Wege wie Telefon und E-Mail zu nutzen“, so Fiedler weiter.

Die Geldautomaten sind 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für Kunden erreichbar. Die Versorgung mit Bargeld ist weiterhin sichergestellt, teilt die Volksbank mit.

Oberbürgermeister Stefan Skora richtet sich heute mit dieser Videobostschaft an alle Bürgerinnen und Bürger von Hoyerswerda.



++++ 13.32 ++++

5.400 Brandenburger Unternehmen haben sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bisher mit Beratungsbedarf zu wirtschaftlichen Hilfen bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) gemeldet. Wirtschaftsministerium und WFBB sind mit zentralen Telefonberatungen die Erst-Anlaufstellen für Unternehmen in akuten betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten. Rund 30 WFBB-Mitarbeiter stehen den ratsuchenden Firmen montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter 0331/730 61 222 zur Verfügung. Zudem hat das Wirtschaftsministerium Service-Rufnummern für Brandenburger Unternehmen geschaltet: 0331/866-1887, -1888 und -1889. Auch die WFBB-Regionalcenter bearbeiten weiter Anfragen. Schnelle Unterstützung bietet in Kürze das Sonderhilfeprogramm des Landes. Mehr dazu hier. (pm)

++++ 13:00 Uhr ++++

Auch der Städtische Friedhof Görlitz reagiert auf das Coronavirus und hat Regeln und Maßnahmen beschlossen:

Die Sprechzeiten der Friedhofsverwaltung sind aufgehoben. Einzig dringende Fälle – das sind nur aktuelle Sterbefälle - erhalten nach Terminabstimmung über den Bestatter oder mit der Friedhofsverwaltung Einlass ins Büro. Die Anzahl der Besucher im Büro ist auf zwei begrenzt. Unter Einhaltung der Abstandsregeln können gegebenenfalls weitere Familienangehörige bei der Besichtigung der verschiedenen Grabarten/Nutzungsrechte auf dem Friedhof dabei sein.

Die auf dem Friedhof angebotenen Grabarten und Nutzungsrechte können im Internet auf www.goerlitz.de mit den rechtlichen und finanziellen Konsequenzen nachgelesen werden, ebenso die Friedhofs- und Gebührensatzung. Anfragen an die Friedhofsverwaltung können per Telefon: 03581/401012 oder E-Mail: staedtischer-friedhof@goerlitz.de gestellt werden. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach Wichtigkeit entscheiden müssen. Wir werden versuchen, die Aufgaben per Post oder E-Mail zeitnah mit Ihnen gemeinsam zu lösen und zu erledigen“, so die Friedhofsverwaltung.

Trauerfeiern/Trauerzeremonien sind entsprechend Allgemeinverfügung auf 15 Personen begrenzt. Eine zeitliche Begrenzung ist nicht mehr vorgegeben.

Die noch vor kurzem geforderten Anwesenheitslisten sind nicht mehr notwendig. Die Abläufe der Trauerzeremonien sind der aktuellen Situation angepasst.

Auftraggebern von Trauerzeremonien obliegt die schwere Aufgabe sicherzustellen, dass besonders gefährdete Personengruppen (Personen mit Vorerkrankungen, Personen ab 65. Lebensjahr) möglichst nicht teilnehmen und Personen aus Bereichen der Krankenversorgung, des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder der inneren Sicherheit und Ordnung möglichst nicht teilnehmen.

Robert-Koch-Institut zur aktuellen Lage jetzt im Live-Stream auf WELT Nachrichtensender.



++++ 08:56 Uhr ++++



Dresden in Zeiten des Corona-Virus - Update



Zutrittsverbote in Pflegeheimen

In den Wohn- und Pflegeeinrichtungen der städtischen Cultus gGmbH wurde unterdessen das Besuchsverbot zu einem Zutrittsverbot ausgeweitet. Der Zutritt wird nur noch Mitarbeitern und Versorgungsdienstleistern unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen gewährt. Angehörige werden um Verständnisgebeten, dass diese harte Maßnahme dem Schutz der Bewohner und Mitarbeiter dient. Die Pflege- und Sozialberatung der Cultus gGmbH ist nur noch telefonisch sowie per E-Mail zu den üblichen Öffnungszeiten für Ratsuchende erreichbar.



Hilfe für besonders Bedürftige

Auch in diesen Zeiten gilt es in besonderer Weise, die Obdachlosen nicht aus dem Blick zu verlieren. Für den Fall einer Quarantäne in einem Übergangswohnheim wird eine enge Abstimmung zwischen Sozialamt und Gesundheitsamt erfolgen. Über alle weiteren notwendigen Maßnahmen zur Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner wird das Sozialamt gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entscheiden. Den Betreibern der Unterbringungseinrichtungen wurden Maßnahmen zur Prävention und zum Umgang beim Auftreten von Corona-Infektionen mitgeteilt. Auch die Heilsarmee hält ihre Essenausgabe und die Ausgabe von Bekleidung weiterhin aufrecht hält und versorgt auch Bürgerinnen und Bürger mit Hilfebedarf in deren Wohnungen.

++++ 08:11 Uhr ++++

Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten im Landkreis Bautzen ist auf 86 (+11 zum Vortag) gestiegen. Eine Person ist wieder gesund. Damit sind insgesamt 2 Corona-Infizierte im Landkreis Bautzen genesen. Die Zahl der bislang angeordneten Quarantänen erhöhte sich auf 783. Tatsächlich in Quarantäne befinden sich derzeit 625 Personen, da weitere Quarantänen beendet werden konnten. Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist noch bei einer Person ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Person wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Eine Person war in der zurückliegenden Woche verstorben. (Stand 22.03.2020, 17 Uhr) (pm)

23.03.2020

++++ 17:08 Uhr ++++

Laut n-tv gilt in Sachsen ab Montag null Uhr eine Ausgangsbeschrnkung für den gesamten Freistaat. Wege zur Arbeit, zum Einkaufen oder Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt. Ansonsten ist das Verlassen der Wohnung oder des Hauses ohne triftigen Grund untersagt. Diese Beschränkung soll zunächst für zwei Wochen gelten.

++++ 16:52 Uhr ++++

Bund und Länder haben ein bundesweites Versammlungsverot beschlossen. Deutschlandfunk berichtet, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätlich verbieten wollen. Familien und in einem Haushalt lebende Personen sollen von dieser Regelung ausgenommen werden.

++++ 10:36 Uhr ++++

Die aktuellen Fallzahlen (Angaben der Landkreise):



Landkreis Bautzen: 75

Landkreis Görlitz: 28 (+13)

Landkreis Meißen: 21

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 36

Dresden: 115



Landkreis Elbe-Elster: 8

Landkreis Spree-Neiße: 23

Landkreis Oberspreewald-Lausitz: 6

Landkreis Dahme-Spreewald: 25

Cottbus: 22

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Bautzen ist auf 75 (+20 zum Vortag) gestiegen. Die Zahl der bislang angeordneten Quarantänen erhöhte sich auf 720. Tatsächlich in Quarantäne befinden sich derzeit 622 Personen, da rund 100 Quarantänen beendet werden konnten. Bislang ist eine Person vollständig genesen. Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist noch bei einer Person ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Person wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Eine weiterePerson konnte heute entlassen werden, befindet sich aber weiterhin in Quarantäne. (pm)

++++ 18:52 ++++

Laut Deutschlandfunk will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Hartz-IV-Antrag die Vermögensprüfung ab dem 1. April für ein halbes Jahr aussetzen.

++++ 17:12 ++++

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlich täglich die neusten Covid-19 Zahlen für Deutschland und die ganze Welt. Die aktuellen Zahlen git es hier.

++++ 14:12 ++++

Am Freitag hat der Stab außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Görlitz getagt. Der Tierpark Görlitz hat seit Freitag geschlossen, um seinen Teil dazu beizutragen, die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) zu verlangsamen. Die Pflege der Tiere ist durch das Personal im Schichtsystem gewährleistet. Der Tierpark freut sich über seine Homepage über Spenden. Ebenfalls geschlossen ist seit gestern der Görlitzer Wochenmarkt.

Die öffentliche Einsichtnahmemöglichkeit der Haushaltssatzungen des Planungsverbandes Berzdorfer See sowie des Zweckverbandes Neiße-Bad für das Jahr 2020 sind nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 03581/ 671297, wie in den Bekanntmachungsblättern veröffentlicht, nach wie vor gegeben. Darüber hinaus werden diese Haushaltssatzungen für die Zeit der Veröffentlichung zur Einsichtnahme im Internet unter www.goerlitz.de zur Verfügung gestellt.

Alle Bolz- und Spielplätze der Stadt Görlitz sind geschlossen. Die Stadt bittet darum, Kinderbetreuung im privaten Bereich nicht in größeren Gruppen zu organisieren, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

++++ 14:08 ++++

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die sächsische Staatsregierung weitere Maßnahmen getroffen. Ab Sonntag werden bis 20. April weitere Einrichtungen geschlossen. Zu den Geschäften und Einrichtungen, die jetzt geschlossen werden müssen, gehören nun auch Badeanstalten, Friseure und Bau- und Gartenbaumärkte. In den Geschäften, die öffnen dürfen, müssen die Auflagen zur Hygiene eingehalten werden. Dazu gehören u. a. ausreichende Waschgelegenheiten und Desinfektionsmittel für das Personal, die regelmäßige Desinfektion von Einkaufswagen, Kassenbändern in kurzen Abständen, das Verbot von Selbstbedienung bei offenen Backwaren, Steuerung des Zutritts zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker dürfen ihrer Tätigkeit nur dann nachgehen, wenn diese ohne Publikumsverkehr stattfindet. Gaststätten sind zu schließen. Ausgenommen sind Personalrestaurants und Kantinen in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr, wenn sie die Hygieneauflagen erfüllen. Gaststätten ist zwischen 6 und 20 Uhr ein Außer-Haus-Verkauf erlaubt bzw. ein Liefer- und Abholservice ohne zeitliche Beschränkung. Zudem wird ein Besuchsverbot für Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Alten- und Pflegeheime gelten.

++++ 11:23 Uhr ++++

Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) will das Bundesjustizministerium eine Änderung des Mietrechts vornehmen, „um zu verhindern, dass Mieter im Zuge der Coronakrise zuerst ihre Einkünfte und anschließend ihre Wohnung verlieren.“ Konkret ginge es darum die Zweimonatsfrist, nach der Vermieter bei ausbleibenden Zahlungen ihre Mieter fristlos kündigen können, zu verlängern.

++++ 08:04 Uhr ++++

Laut der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) plant Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), dass Eltern, die aufgrund des Coronavirus akute Einkommenseinbußen verzeichnen müssen, ebenfalls Ansprüche auf Kinderzugschlag (bis zu 185 Euro mehr pro Kind/Monat) geltend machen können. So sagte sie der NOZ im Interview: "Wir wollen den Zugang zum Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen deutlich erleichtern" Außerdem kündigte Giffey an, am nächsten Montag eine entsprechende Gesetzesänderung dazu zur Beschlussfassung ins Kabinett zu bringen.

++++ 21.03.2020 ++++

Ab Mitternacht: Ausgangssperre für Dresden

„Der gestrige Tag (19.3.) hat gezeigt, dass anscheinend viele Menschen den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben“, erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert. „Aus diesem Grund hat der nunmehr eingerichtete Krisenstab der Stadt Dresden heute entschieden, die bisher geltenden Allgemeinverfügungen des Freistaates Sachsen mit Bezug auf die Landeshauptstadt noch einmal zu verschärfen. Die Unvernunft von einigen führt jetzt zu härteren Maßnahmen für alle.“

Die bedingte Ausgangssperre tritt in der Nacht zu Samstag (21.3.) ab 0 Uhr in Kraft.



Was das bedeutet? Hier.

Brandenburgs Landesregierung legt ein Soforthilfeprogramm auf, das sich gezielt an kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler richtet, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage und Liquiditätsengpässe geraten sind. (pm)



++++



Brandenburger Finanzämter nehmen einen vereinfachten Antrag auf zinslose Steuerstundung online



Anträge auf zinslose Stundung von Steuerzahlungen können jetzt vereinfacht gestellt werden. Gleiches gilt für Anträge auf Vollstreckungsaufschub und die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen. Die Finanzämter bieten dazu online ein neues Antragsformular an. Darüber informierte heute das Finanzministerium in Potsdam. Anträge dieser Art können gestellt werden ausschließlichfür Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer, nicht für Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer oder andere Steuerarten. Der neue Antrag steht auf der Webseite des Ministerium der Finanzen und für Europa https://mdfe.brandenburg.de zum Download bereit. (pm)

++++ 17:22 Uhr ++++

Sachsens Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände haben sich am 20. März 2020 zur Erstattung von Kitagebühren verständigt.

Für den Zeitraum der Schließung von Kindertageseinrichtungen, Orten der Kindertagespflege und Horten werden keine Elternbeiträge erhoben.

Bis zu einer gesetzlichen Regelung werden die Städte und Gemeinden in die Vorfinanzierung gehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 28,3 Millionen Euro.

Der Freistaat wird die kommunalen Belastungen durch eine zentrale Finanzierungsregelung kompensieren.

Landkreise, Städte und Gemeinden sowie die Staatsregierung sind sich darin einig, die Gespräche fortzuführen, um die enormen Herausforderungen gemeinsam und solidarisch zu meistern.

pm/Sächsisches Staatsministerium für Kultus

++++ 17:11 Uhr ++++



Das von Wirtschaftsminister Martin Dulig angekündigte Soforthilfe-Darlehen zur Unterstützung von Einzelunternehmern (Solo-Selbstständigen), Kleinstunternehmen und Freiberuflern in Sachsen, die aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus mit unverschuldeten Umsatzrückgängen konfrontiert sind, wurde heute vom Kabinett beschlossen. Die Antragstellung kann ab kommender Woche bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) erfolgen. Zuwendungsempfänger sind Solo-Selbständige sowie Unternehmen im Freistaat Sachsen, deren Jahresumsatz eine Million Euro nicht übersteigt. (pm)



++++ 17:02 Uhr ++++

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Staatsregierung Sachsen heute weitere Maßnahmen getroffen. Nachdem bereits in der letzten Woche Schulen und Kitas geschlossen, Veranstaltungen verboten sowie der Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe eingeschränkt wurde, entschied das Kabinett heute weitere Verschärfungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes.

"[...] Zu den Geschäften und Einrichtungen, die jetzt geschlossen werden müssen, gehören nun auch Badeanstalten, Friseure, Bau- und Gartenbaumärkte. [...]"



Von weiteren Maßnahmen betroffen sind auch: Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Alten- und Pflegeheime, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit Behinderungen. (pm)

++++ 16:49 Uhr ++++

Stadt Görlitz will Klinikum 100.000 Euro Investitionshilfe geben

Die Stadt Görlitz will dem Städtischen Klinikum eine Investitionshilfe von 100.000 Euro für notwendige Anschaffungen medizinischer Infrastruktur und die Erweiterung der Behandlungskapazitäten geben. Eine entsprechende Stadtratsvorlage wird derzeit vorbereitet und soll in der kommenden Woche beschlossen werden. Oberbürgermeister Octavian Ursu sagt dazu: „Unser Städtisches Klinikum ist sehr gut aufgestellt und leistungsfähig und ergreift derzeit alle notwendigen Maßnahmen, um im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) bestmöglich agieren zu können. Als Stadt Görlitz wollen wir die Arbeit in dieser besonderen Situation aktiv und unbürokratisch durch einen Investitionszuschuss aus dem städtischen Haushalt unterstützen.“

++++ 20.03.2020 16 Uhr ++++



"Leider ist heute der erste Corona-Patient im Landkreis Bautzen verstorben. „Ich bedauere das zutiefst und möchte den Angehörigen an dieser Stelle mein tiefstes Beileid aussprechen“, so Landrat Michael Harig.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Bautzen ist auf 55 (+ 7 zum Vortag) gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf die verstärkten Rückmeldungen von Ischgl-Urlaubern zurückzuführen, die dem Aufruf des Gesundheitsamtes gefolgt sind. Damit konnten weitere infizierte Personen ausfindig gemacht werden. Derzeit arbeiten rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Bekämpfung der Pandemie.

Die Zahl der Quarantänen erhöhte sich auf 581, da für zahlreiche mündliche Anordnungen jetzt der schriftliche Bescheid ausgestellt wurde.

Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist noch bei einer Person ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Person wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Eine weitere Person kann am Sonnabend entlassen werden."

Quelle: Corona-Bericht Landkreis Bautzen vom 20.03.2020



Ab Sonnabend, 21. März 2020, werden alle städtischen Wertstoffhöfe und Grünabfall-Annahmestellen in Dresden bis auf Weiteres geschlossen. Für besondere Ausnahmen in Notfällen, wie die Abgabe von Sperrmüll aufgrund eines unaufschiebbaren Umzuges, bleibt der Wertstoffhof Hammerweg geöffnet. Hinweise zum Vorgehen bei der Abgabe finden Sie im Eingangsbereich. Den Anweisungen des Annahmepersonals ist Folge zu leisten. (pm)

Das Coronavirus hat auch das Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erreicht. Das regionale Kreditinstitut reagiert auf die Situation mit Ruhe und Besonnenheit und ist sich seiner Verantwortung und Verpflichtung gegenüber seinen Kunden, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst. Die Priorität der Ostsächsischen Sparkasse Dresden bleibt stets, flächendeckende Bankdienstleistungen zu gewährleisten und die Bargeldversorgung in Stadt und Land sicherzustellen. Es wird darauf hingewiesen Münzgeld bis auf weiteres nur noch in einem Safebagabzugeben, die bestmöglichen Hygienemaßnahmen einzuhalten und einem Mindestabstand von zwei Metern zu den Mitarbeitern zu berücksichtigen. Unabhängig davon werden die über 250 Geldautomaten in gewohnter Weise und rund um die Uhr verfügbar sein. (pm)

Aufgrund der raschen Ausbreitung des Corona-Virus sieht sich das Sozialgericht Dresden gezwungen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Gerichts soweit wie möglich aufrechtzuerhalten und Besucher vor Ansteckungen zu schützen. Der Besucherverkehr des Fachgerichtszentrums Dresden und der Außenstelle des Sozialgerichts Dresden in der Bautzener Straße 19c wird daher auf das unabdingbare Maß reduziert. (pm)



Derzeit sind im Landkreis Bautzen 48 (+12 zum Vortag) Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der angeordneten Quarantänen sank auf 470. Einige Quarantänen konnten aufgehoben werden, weil ein erster Corona-Infizierter inzwischen genesen ist. Zudem sind viele der neu bestätigten Fälle Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich selbst isoliert hatten. Damit waren keine weiteren Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. Das Gesundheitsamt lobt dieses besonnene Verhalten ausdrücklich. Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist bei zwei Personen ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Personen werden in einer Klinik behandelt. (pm)

Die 4. Sächsische Landesausstellung Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen wird nicht wie geplant am 25. April 2020 eröffnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus könne an der ursprünglich geplanten Laufzeit vom 25. April bis 1. November 2020 nicht mehr festgehalten werden. Aussagen über ein neues Eröffnungsdatum und die Laufzeit der Landesausstellung können erst dann getroffen werden, wenn sich die Situation dauerhaft beruhigt und normalisiert habe. (pm)

Dresden erleichtert Stundung der Gewerbesteuer: Unternehmen, die aufgrund der gegenwärtigen Situation Stundung, Erlass oder Aussetzung der Vollziehung zu Gewerbesteuerforderungen (sogenannte Billigkeitsentscheidungen) beantragen, werden ohne größere Nachweise zinslose Stundung bis zum gewünschten Termin, jedenfalls aber zunächst bis zum 31. August 2020 gewährt. Mehr hier!

Bis auf Weiteres bleiben alle Arbeitsbereiche der Stadtmission Görlitz (Suppenküche, Bahnhofsmission, Teekeller, Kleiderkammer, Duschstelle, Waschmaschine für Bedürftige und Suppenküchen-Mobil) geschlossen. Auch Kleiderspenden werden derzeit nicht entgegengenommen. Eine Notversorgung mit Lebensmitteln ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr in der Bahnhofsmission (Sattigstraße – Bahnhof Südausgang) möglich. (pm)

Die Landesdirektion Sachsen bleibt weiterhin arbeitsfähig, teile sie in einer Pressemeldung mit. Posteingänge werden bearbeitet. Die Mitarbeiter bleiben telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die komplette Pressemeldung gibt es hier.

Aufgrund der aktuellen Dynamik in der Corona-Krise wurden alle HoySpots in Hoyerswerda und den fünf Ortsteilen abgeschaltet. Damit sollen Menschenansammlungen in diesen Bereichen verhindert werden.(pm)

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal schließt seine Geschäftsstelle und alle Werststoffhöfe für den Besucherverkehr. Auch das Schadstoffmobil wird nicht mehr unterwegs sein. Sperrmüll kann weiterhin zur Abholung bestellt werden. Allerdings wird ab sofort der Vollservice (z. B. Abholung aus der Wohnung, Keller etc.) eingestellt. Jeder muss den angemeldeten Sperrmüll selbst bereitstellen. (pm)

Um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können, der Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, Alexander Ahrens, im Rathaus einen Krisenstab eingerichtet. Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stimmen sich regelmäßig ab. Hier weiterlesen, Welche Maßnahmen aktuell beschlossen wurden. (pm)

Der Oberbürgermeister der Stadt Bischofswerda. Holm Große, appelliert an alle Bürger mit gensundem Menschenverstand und Vernunft mit der aktuellen Situation unzugehen. „Bitte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, leisten Sie den Bestimmungen der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen zwingend Folge. Die nächsten Stunden und Tage entscheiden darüber, ob die Corona-Pandemie noch rasanter anwächst und nachfolgend die individuelle Bewegungsfreiheit noch stärker eingeschränkt werden müsste", erklärt Holm Große. (pm)

Bayern beschließt Ausgangsbeschränkungen (zur Live-Übertragung von "Welt" geht's hier lang)

Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellt auf einer Pressekonferenz die akutellen Zahlen zum Corona-Virus vor und appeliert, sich an die gebotenen Verhaltensregeln zu halten.

Die ganze Pressekonferenz wurde Live von phoenix übertragen. Hier noch einmal zum nachschauen.

20.03.2020