„Wir möchten den Einschränkungen im Alltag unserer Bewohner etwas Positives entgegensetzen“, so Hausleiter Stefan Lux. Denn er hatte eine wunderbare, mancher wird sagen nostalgische Idee: Lux ruft zu einer Schreib-Aktion auf. „Wir möchten alle Angehörigen und Freunde unserer Bewohner dazu ermutigen, gerade in der heutigen digitalen Zeit wieder einmal zu Stift und Papier zu greifen und einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben. Diese können entweder per Post gesendet oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Wer lieber in der digitalen Welt bleibt, kann gerne eine E-Mail an die allgemeine Einrichtungsadresse senden.

Alle Sendungen werden an die Adressaten weitergeleitet, bei Bedarf vorgelesen und über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuung gemeinsam mit den Bewohnern beantwortet. Sowohl die Schreibenden als auch die Adressaten werden sicherlich in der jetzigen kontaktarmen Zeit viel Freude an dieser Aktion haben. Bei der Ausgestaltung der Schriftstücke sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.