Besondere Hilfsaktion in Krisenzeiten

Für Grit Maroske beinhalten diese Tage ganz besonders viel Arbeitspensum. Sie schreibt, telefoniert und spricht mit Menschen, die helfen wollen oder selbst Hilfe benötigen. Für die Hoyerswerdaerin ganz selbstverständlich: „In einer Krise soll jeder das tun, was das Beste für die Gesellschaft ist.“

Die Idee zur Einrichtung eines Nothilfe - Fonds begann als der Initiatorin bewusst wurde, was die Ausbreitung des Corona – Virus für Kreise ziehen würde. „Eine Freundin schrieb mir auf Facebook, dass ihre Tafel geschlossen wurde und sie nun kein Geld mehr für Lebensmittel hat. Im Supermarkt waren alle billigen Lebensmittel ausverkauftund die teuren Markenprodukte konnte sie nicht kaufen. Das war der Auslöserfür mich, mir etwas auszudenken, wie man ihr und anderen Menschen in dieser Situation am besten helfen kann.“ Momentan arbeitet Grit Maroske miteinem Team aus ehrenamtlichen Helfern von morgens bis abends, um alle Anfragen bearbeiten zu können. Im Durchschnitt erreichen sie täglich zwischen zehn und dreißig Anfragen pro Tag. Innerhalb von 24 Stunden seien auch schon mal 1000 Euro Spendengelder zusammengekommen. Die Anzahl der Anfragen und die Höhe der Spenden variieren freilich im Laufe dieser schwierigen Zeit. Aber besonders jetzt sei die Unterstützung wegen der anhaltenden finanziellen Belastung von Hilfsbedürftigen besonders gefragt, meint Grit Maroske. Bei der von ihr ins Leben gerufenen Hilfsaktion können Spender die Geld übrig haben, weil sie es beispielsweise derzeit nicht für Kinobesuche oder andere Freizeitbeschäftigungen ausgeben, eine beliebige Geldsumme per Pay Pal in einen Spendentopf einzahlen. Die Gelder sollen Hilfsbedürftigen fürs Erste über die Runden helfen, um das Auto volltanken oder die nötigsten Dinge an Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs sowie Medikamente einkaufen zu können. Am 25. März gegen 10.00 Uhr betrug das aktuelle Guthaben, laut Meldung von Grit Maroske bei Facebook, 6020,00 Euro. „Am Dienstag haben wir über 1500 Euro an Soforthilfen für Lebensmittel und Medikamente ausgezahlt. Viele der Hilfesuchenden haben keine Reserven mehr und bekommen von nirgendwo Hilfe. Wer auch nur 5,00 Euro erübrigen kann, um den Ärmsten dieser Gesellschaft jetzt solidarisch zu helfen, spende bitte bei der Corona-Hilfe.“

Grit Maroske hat in der Vergangenheit schon einige Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Ihre bereits gesammelten Erfahrungen und ein bereits bestehendes großes Netzwerk an Unterstützern helfen ihr auch bei der jetzigen Hilfsaktion enorm weiter.

„Wir können diese Krise nur mit Zusammenhalt und Solidarität überstehen. Wer viel hat, sollte jetzt auch viel abgeben“, meint die 51jährige. Künstler sollten sich gegenseitig helfen, Abgeordnete sollten ihre Wähler unterstützen,Politiker sollten an Wohlfahrtsverbände und Obdachlosenhilfe spenden. Große Konzerne und Banken sollten Angestellte finanziell unterstützen und Vermieter sollten ihren Mietern entgegenkommen, so ihr Wunsch. „Nur solidarisch ist diese Herausforderung zu schaffen“, ist Grit Maroske überzeugt in deren Familie ehrenamtliches freiwilliges Engagement selbstverständlich zu sein scheint. Grit Maroskes Tochter Steffi Obst nähte mit ihrem eigenen entworfenen Schnittmuster 25 doppellagige Mundschutz – Masken. Innerhalb kürzester Zeit konnten Mutter und Tochter am 23. März per Update bei Facebook vermelden: Alle 25 Schutzmasken sind an Menschen aus dem medizinischen Bereich und Risikopatienten vergeben.

Info für Spender und Hilfsbedürftige:

Hilfsanfragen – Twitter: André Kemnitz-Voigt - https://twitter.com/Andrekemnitz

Hilfsanfragen - Facebook:Nina Baum - https://www.facebook.com/nina.baum.16

Hilfsanfragen – Mail: hilfe.corona@web.de

Spenden unter: https://www.paypal.com/pools/c/8nlQ8BlsBx

Für Spender ohne Paypal und Kreditkarte:

M.A.D. Nina Baum - DE59 3006 0601 0303 2716 33

Verwendungszweck: CoronaHilfe

Silke Richter