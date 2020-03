Ralf Henkler, Leiter der Wirtschaftsregion Brandenburg Süd-Ost im BVMW

Worum uns die ganze Welt beneidet, sind zwei Dinge: Es ist einerseits das duale Bildungssystem und andererseits die klein und mittelständische Wirtschaftsstruktur. Diese beiden Garanten für erfolgreiches Wirtschaftswachstum werden Deutschland auch nach der Corona-Krise wieder in Schwung bringen. Ausdrücklich begrüßt der Mittelstand den Schutzschild, den die Bundesregierung für die von der Corona-Krise betroffen Unternehmen einrichten wird. Mit diesen robusten Maßnahmen, wie unbegrenzten Krediten und Liquiditätshilfen, Expressbürgschaften, Steuerstundungen und erleichterter Kurzarbeit, hat die Politik Kernforderungen des Mittelstandes aufgegriffen, die Planungssicherheit für die Unternehmen schaffen. Entscheidend ist jetzt, dass die Hilfsmaßnahmen schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. Der BVMW bietet dazu seine Unterstützung an. Durch Webinare mit regionalen Experten kanalisieren wir z.B. Informationen, die die Unternehmen dabei unterstützen, die Hilfsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen.

Marcus Tolle, Hauptgeschäftsführer IHK Cottbus

Die Corona-Pandemie trifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen mitten ins Herz. Die ganze Bandbreite der Wirtschaft ist betroffen – industrieseitig durch Produktionsausfälle und Lieferkettenengpässe sowie im Einzelhandel, Tourismus- und Gastgewerbe und im Dienstleistungsbereich durch die angeordneten Schließungen. In Südbrandenburg betreffen die Schließungen rund 8800 Unternehmen, darunter sind etwa 1800 Gastronomiebetriebe. Betroffene Unternehmen machen nun mitunter die härteste Zeit ihres Geschäftslebens durch, denn Gewerbemieten, Gehälter und Rechnungen müssen weiterbezahlt werden. Das Wichtigste für sie ist der schnelle und unbürokratische Zugang zu den direkten Hilfen von Bund und Land, damit sie ihre laufenden Kosten decken können und ihr Überleben am Markt sichern können. Über 400 Hilfeersuche sind bei uns bereits angekommen.

Aus der Not heraus zeigen die Unternehmen aber auch Kreativität im Umgang mit der Krise und im Kontakthalten mit ihrer Kundschaft. Gastrobetriebe stellen auf Lieferdienste um, der stationäre Einzelhandel bringt sein Angebot online und über Social Media nach draußen. Die neuen Vertriebswege werden überlebenswichtig und schaffen für die Zukunft auch Chancen.

Insgesamt zeichnet sich durch die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus durch erhebliche Nachfrageausfälle und Einbrüche eine Krise ab, die sich zur größten wirtschaftlichen Herausforderung entwickeln könnte.

Die Unternehmen brauchen unverzüglich Liquidität. Beschlüsse zu Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen oder Unterstützungsmaßnahmen für Solo-Selbständige und staatliche Kreditprogramme sind bereits wichtige Maßnahmen. Sie sollten jedoch dynamisch an die Lage der Unternehmen angepasst werden.

Der schnelle und unbürokratische Zugang zu den Zuschussprogrammen des Landes und des Bundes ist gesichert. Die Mittel für die Unternehmen sind ohne große Vorabprüfung durch das Land sofort abrufbar.

Vom Land Brandenburg und dem Bund fordern die Wirtschaftskammern, dass Bürgschaften im Zusammenhang mit der Corona Krise zur Sicherung der Unternehmensliquidität grundsätzlich zu 100 % vom Land bzw. Bund abgesichert werden. Auch sollte das Land mittelfristig Beteiligungsinstrumente installieren sowie bestehende anpassen, um die Eigenkapitaldeckung der Unternehmen zu stärken. Von den Finanzämtern in Brandenburg müssen die vom Bund geplanten Steuererleichterungen einheitlich und schnell umgesetzt werden. Hier muss im Sinne der Unternehmen agiert werden.

Peter Kopf, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger IHKs.



Wir müssen Brandenburgs Wirtschaft und die Arbeitsplätze schützen. Die Krise trifft kleine und mittlere Unternehmen jetzt besonders hart. Die Landespolitik muss einheitlich kommunizieren und agieren. Das gilt auch für die Landkreise. Es kann nicht sein, dass es verschiedene Auslegungen der Landesverordnungen in Brandenburg gibt! Wie man mit der Krise besser umgehen kann, zeigen andere Bundesländer. Dort läuft eine regelmäßige und schnellere Kommunikation auf Fach- und Spitzenebene.“

Aus Sicht der Wirtschaftskammern müssen jetzt folgende Maßnahmen getroffen und umgesetzt werden: Die Liquidität muss durch einen schnellen Zugang zu den Zuschussprogrammen des Landes und des Bundes für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen gesichert werden. Das bedeutet, dass die Mittel für die Unternehmen ohne große Vorabprüfung durch das Land sofort abrufbar sein sollen. Zudem brauchen wir umgehend Hilfen für Selbständige und Einzelunternehmer – das Land Berlin hat hier eine Steilvorlage geliefert, der Brandenburg nicht nachstehen sollte.

Darüber hinaus braucht es 100-prozentige Landesbürgschaften als Globalbürgschaften für die Banken und Sparkassen in Brandenburg, damit diese Liquiditätsdarlehen an die Unternehmen ausgereicht werden können. Mittelfristig muss das Land Beteiligungsinstrumente installieren und bestehende anpassen, um die Eigenkapitaldeckung der Unternehmen zu stärken.

Die vom Bund geplanten Steuererleichterungen müssen von den Finanzämtern in Brandenburg einheitlich und schnell umgesetzt werden. Hier muss im Sinne der Unternehmen agiert werden.

Vorstand der HWK Cottbus

Aufruf an alle Handwerksbetriebe: Radio- und Fernsehtechniker Mathias Fitz, Inhaber von Antennenbau Fitz, einem Innungsbetrieb aus Schulzendorf (Dahme-Spreewald), hat einen motivierenden und emotionalen Aufruf gestartet. Der Vorstand der Handwerkskammer Cottbus unterstützt den nachfolgenden Appell: „Die Auswirkungen von CORONA betreffen unser gesamtes Land. Wir alle haben den Umfang der Bedrohungen und die Tragweite der nachfolgenden Konsequenzen nicht rechtzeitig erkannt. Schuldzuweisungen werden uns in dieser Situation nicht helfen, sondern uns nur in unseren Handlungen lähmen. Die Rettung von Menschenleben ist das oberste Ziel. Die kommenden wirtschaftlichen Folgen abzumildern ist die große Herausforderung der nächsten Monate und Jahre. Wir Handwerker werden nicht herumjammern und uns auf Geschenke vom Staat verlassen. Jetzt gilt Ärmel hochkrempeln und mit aller Kraft anpacken. Wir wollen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien übernehmen. Wir werden unsere Betriebe durch diese schwierigen Zeiten führen und unsere Kunden nicht im Stich lassen. Dafür brauchen wir aber Unterstützung! Von der Politik erwarten wir einheitliches entschlossenes Handeln auf allen Ebenen. Über Parteigrenzen hinweg müssen planbare und verlässliche Rahmenbedingungen kurzfristig hergestellt werden. Von den beteiligten Behörden und Verbänden erwarten wir Augenmaß. Von unseren Mitarbeitern verlangen wir vollen Einsatz, denn ohne euch haben wir keine Chance. Von unseren Kunden verlangen wir Fairness, sich an vereinbarte Zahlungskonditionen zu halten, ist ab sofort eine Frage der Ehre. Fadenscheinige Zahlungsverzögerungen sind kein Kavaliersdelikt. Wir werden Notsituationen nicht ausnutzen, dasselbe erwarten wir aber auch von unseren Kunden. Uns selbst werden wir auch vieles abverlangen. Wir verpflichten uns, wirtschaftliche Rücklagen aus den vergangenen Jahren für unseren Geschäftsbetrieb zu nutzen. Den Ertrag unserer Arbeit werden wir vorrangig zur Stabilisierung unserer Betriebe verwenden. Alle notwendigen Entscheidungen werden wir verantwortungsvoll treffen, auch den Vorgaben und Empfehlungen der Bundesregierung werden wir folgen. Unsere Handlungen sollen dem Gemeinwohl dienen und die Wirtschaft langfristig stabilisieren. Wir wollen staatliche Unterstützung und Förderung nur in Anspruch nehmen, soweit dies zwingend notwendig ist. In unseren Entscheidungen wollen wir auch andere Bereiche unserer Wirtschaft bestmöglich unterstützen, um möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Wir sind fest entschlossen, diese Krise zu bewältigen. Unseren sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand können wir nur zurückgewinnen, wenn alle mit vollem Einsatz anpacken. Alle Bereiche unserer Wirtschaft brauchen jetzt unsere Unterstützung. Ich fordere alle Bürger auf dieses Anliegen aktiv zu unterstützen!

Elke Magdon, Landesgeschäftsführerin Brandenburg bei BWA



Durch die Corona-Krise steht unsere Gesellschaft vor der größten wirtschaftlichen Herausforderung seit dem 2. Weltkrieg. Fast alle Unternehmen, kleine, große sowie Soloselbstständige aller Branchen kämpfen jetzt ums Überleben. Die Bundesregierung will mit dem größten Rettungsschirm aller Zeiten sichern, dass die Unternehmen die Krise überleben. Die sogenannte „Corona-Soforthilfe“ muss zügig und ohne großen bürokratischen Aufwand erfolgen. Wir erwarten, dass auch das Land Brandenburg für seine Wirtschaft ein eigenes Hilfsprogramm auflegt. Weiterhin sind die Finanzämter gefragt, indem sie Steuervorauszahlungen und – Nachzahlungen unbürokratisch stunden. Wenn es jetzt auch Regelungen zum Kurzarbeitergeld gibt, darf nicht vergessen werden, dass viele Arbeitnehmer davon nicht leben können. Also muss auch an sie gedacht werden, damit den Firmen das Personal erhalten bleibt. Alle sind jetzt gefragt, Bund, Länder, jeder einzelne, Verantwortung zu übernehmen und schnellstens Maßnahmen zu ergreifen, um die Krise zu überstehen. Dabei ist die Gesundheit aller das höchste Gut.

Jörg Dittrich, Präsident HWK Dresden

Angesichts der Corona-Krise hat die Handwerkskammer Dresden unbürokratische, schnelle und konsequente finanzielle Hilfen insbesondere für Solo-Selbständige angemahnt. „In der jetzigen Zeit helfen keine Ankündigungen, sondern nur Taten, ansonsten geht den Freiberuflern und kleinen Handwerksunternehmen das Geld aus“, sagt Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. „Sowohl das von der Bundesregierung angedachte Milliarden- Paket für Soloselbständige sowie das vom Freistaat angekündigte Sonderprogramm für kleine Unternehmen und Freiberufler müssen unverzüglich Realität werden. Gerade Freiberufler und Kleinstbetriebe sind von den Auswirkungen der Krise besonders stark betroffen und benötigen daher schnell Zuschüsse. Viele von ihnen plagen existenzielle Ängste. Sie alle benötigen unverzüglich finanzielle Hilfe.“

Im Handwerk sind insbesondere Fliesenleger, Kosmetiker, Fotografen, Maßschneider, Gold- und Silberschmiede sowie Instrumentenmacher häufig Solo-Selbständige. „Wenn diesen Handwerkern von heute auf Morgen Aufträge abrupt wegbrechen, befinden sie sich schnell in einer äußerst prekären finanziellen Lage. Daher benötigen die betroffenen Solo-Selbständigen schnell Liquiditätshilfen vor allem auch in Form von Zuschüssen. Lange Antragsverfahren und bürokratische Hürden sind das Letzte, was die Betroffenen nun brauchen.“

Michael Schulz; Geschäftsführer Wirtschaftsinitiative Lausitz e.V.

Die Auswirkungen der sogenannten Corona-Krise betreffen die Lausitz, das Land, Europa, ja, die gesamte Welt. Während einige Branchen, wie das Transportwesen, der Einzelhandel und allem voran das Gesundheitswesen an den Rand ihrer Belastungsgrenzen stoßen, müssen viele Handwerksunternehmen, Mittelständler und Kleinunternehmer nun auf Auftragsrückgänge und geringere Einnahmen reagieren. Die Einschränkungen während der Krise wirken sich massiv auf die Wirtschaft aus. Es wird eine große Herausforderung der nächsten Monate und Jahre sein, die vielen kleinen und mittleren Betriebe zu unterstützen. Die Bundesregierung hat bereits mit ersten Sonderprogrammen für Unternehmen reagiert. Es wird in der nächsten Zeit sicher weitere geben müssen. Aber auch die Ansprechpartner auf regionaler wie Landesebene haben schnell reagiert und Anlaufstellen geschaffen, an die sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Lausitz richten können. Das Land Brandenburg empfiehlt Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in akute betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, sich an die Regionalcenter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) zu wenden. Als Ansprechpartner für Sächsische Unternehmen steht die Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB) zur Verfügung. Von der Politik erwarten wir weiterhin ein besonnenes und vorrausschauendes Handeln sowie verlässliche Rahmenbedingungen und möglichst unbürokratische Verfahren. Denn klar ist, die vor uns liegenden Aufgaben können wir nur gemeinsam mit der Wirtschaft, der Politik und als gesamte Gesellschaft meistern.

Sie als Leserinnen und Leser können wir nur dringend bitten und auffordern, die bekannten Verhaltensmaßregeln zu beachten und die Kontakte mit anderen soweit wie möglich einzuschränken. Je verantwortlicher wir uns verhalten, umso schneller haben wir die Chance aus dieser Krise heraus zu kommen.

Wilfried Rosenberg, Senior Berater Mittelstand, BVMW Dresden

An vielen Stellen ist zu lesen: Die Welt steht still, Menschen könnten vereinsamen oder so ähnlich. Als ob nicht sehr viele Leute ihrer Arbeit nachgehen. Und das sollte auch so lange so bleiben, wie Arbeit da ist. Zu große Restriktionen z.B. im Grenzregime haben fatale, unberechenbare Folgen.

An dieser Stelle: Danke insbesondere den Mittelständlern der Region die schon immer das Risiko für die Arbeitsplätze auf sich genommen haben und sehr viele jetzt gemeinsam mit ihren Mitarbeitern um diese bangen, viele Fragen haben, die behördliche Antworten erwarten.

Covid-19 ist gekommen um zu bleiben! Nicht bleiben darf die jetzt noch vorherrschende Angst und die gefühlte Ohnmacht. Entschlossenes, besonnenes und auf die jeweils akute Lage angepasstes Handeln von Politik wie Unternehmern, sind das Rezept dagegen. Zögerliches politisches Entscheiden verhindert, dass Mittelständler ein zukunftsfähiges Reaktions-Management in turbulenten Zeiten realisieren können; in begünstigten wie gefährdeten Branchen.

Alle sind betroffen! Nach Tagen der Unklarheit, des Herantastens hat Deutschland verstanden. Wir müssen bei 1,5m Sicherheitsabstand arbeitsfähig bleiben! Die Verunsicherungen sind oft riesig, es trifft jeden unterschiedlich, aber alle sind gefordert und das wird uns verbinden. Klare Entscheidungen und konsequente Prioritätensetzung begünstigen zukunftsfähiges Handeln, auch wenn wir noch nicht alles überschauen können.

In unserer Verantwortung als Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) gilt es, mit all unseren Kontakten und bei uns gebündelten Informationen, einschließlich Expertenrat und Erfahrungsaustausch-Möglichkeiten, die Formen neu zu bestimmen, um individualisierter Hilfen anzubieten. Wenn Treffen keine Alternative mehr sind, Telefon und Mails, unsere Webseiten stehen als Instrumente und wir als Ansprechpartner stets bereit. Vorschläge an die Politik waren die ersten Schritte, jetzt folgen Weitere.

Für den Moment gilt: Die größten Kosten die momentan entstehen sind die psychischen Kosten. Man kann es Kuscheln nennen oder Empathie, die wir für eine neue Zukunft brauchen. Als leistungsfähige Gesellschaft können wir das bewältigen. Sofort ankommende Hilfen, Verschaffen von Liquidität, Verhindern wirtschaftlichem wie psychischem Ruin!

Unser gemeinsamer Feind ist Covid-19 und wer jetzt ideologische Karten spielt – was sich manche Politiker und „Interessenvertreter“ nach wie vor nicht verkneifen können – ist falsch auf dem aktuellen Spielfeld und diese sollten jetzt besser nicht gehört werden.

Vergessen wir auch nicht, wir sind ohnehin auf dem Weg in eine große Rezession, die krisenhaften Entwicklungen, z.B. im Bereich des Kohle-Strukturwandels, Energiepolitik überhaupt, Automotive, Künstliche Intelligenz u.a. gab es ja schon vor Covid-19. Diese Themen liegen uns weiter im Magen und verstärken die Schmerzen.

Wir haben es mit einer erkaltenden Globalisierung zu tun, mit veränderten Lieferketten und neuem Kundenverhalten. Die Entdeckung der regionalen Stärken und Identitäten bieten uns neue Chancen, wenn wir zusammen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und Wertschätzung eine neue Währung wird.

So wie sich derzeit freiwillige Initiativen für den Zusammenhalt bilden um das Thema „Gesundheit“, wird es unsere Aufgabe als BVMW-Repräsentant vor Ort sein, Derartiges im Bereich der Wirtschaftskooperationen zu organisieren, wenn die erste Gefahrenabwehr gelungen ist.

Die Welt nach dem Corona-Höhepunkt wird eine andere sein, das bedenken wir schon heute, wo wir erneut in einer veränderten Welt handeln müssen und mit unseren gemachten Erfahrungen seit der Wende damit auch umgehen können.

Dr. Andreas Sperl, Präsident der IHK Dresden

Die Situation ist außergewöhnlich. Eigentlich kerngesunde Unternehmen müssen darum kämpfen, zahlungs- und handlungsfähig zu bleiben. Dabei sind ihnen vielmals die Hände gebunden, da sie entweder Opfer gestörter Lieferketten sind, aufgrund amtlich angewiesener Schließungen ihren Geschäften nicht mehr nachgehen können, oder mit der Verunsicherung und Zurückhaltung ihrer Kunden konfrontiert sind. Ich denke, wir müssen nicht darum herumreden. Wir stehen einer historischen Herausforderung für unseren gesamten Wirtschaftsstandort gegenüber.

Mit Blick auf die Liquidität der einzelnen Branchen und die unmittelbare Betroffenheit der staatlich angeordneten Maßnahmen zur Reduzierung der persönlichen Kontakte rangieren natürlich der Einzelhandel, der Dienstleistungsbereich, der Veranstaltungs- und Freizeitsektor sowie die gesamte Tourismuswirtschaft einschließlich Hotels, Restaurants, Busunternehmen und vielen mehr ganz oben auf der Problemliste.

Der Corona-Schutzschirm der Bundesregierung aus Liquiditätshilfen, Bürgschaften und einem erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld ist ein wichtiges Signal, das auch die sächsischen Unternehmen jetzt brauchen. Sie haben mit diesen Instrumenten eine gute Chance, besser durch diese extreme Krise zu kommen.

ABER: Als Ergänzung brauchen wir jetzt aber schnell einen Notfallfonds, um die Existenz von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen abzusichern. Bei vielen dieser Unternehmen sind die Umsätze quasi über Nacht drastisch, manchmal bis auf null gesunken. Und sie wissen aktuell nicht, wann sie wieder Aufträge bekommen bzw. überhaupt wieder arbeiten können, wenn man an die weitreichenden Schließungen denkt, die angeordnet werden. Deshalb brauchen wir jetzt sehr schnell einen staatlichen Notfallfonds, der diesen Kleinstunternehmern unbürokratisch für die kommenden Wochen und Monate Überbrückungsgelder auszahlt. Dabei reden wir nicht vom Ersatz ausbleibender Umsätze, sondern von Mieten, Leasingraten, Beiträgen zur Kranken- und Rentenversicherung und auch Hilfe zum Lebensunterhalt.

Ich weiß, dass man sich auf politischem Parkett mit Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, schwertut. Der eine oder andere in den Förderbanken denkt vielleicht auch noch an Negativbeispiele aus den Hochwasserjahren zurück. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir das tun sollten, und sich eine solche, mutige Stützungsaktion langfristig für uns alle auszahlen wird.