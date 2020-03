Gemeinsam sind #WIR stark

Lokale Partner. In diesen Zeiten der Ungewissheit durch die Corona-Pandemie möchte sich der Präsident des FC Energie Cottbus, Matthias Auth, in einer kleinen Video-Botschaft „Gemeinsam sind #WIR stark“ direkt an Sie als Partner, Sponsoren und Unterstützer wenden. In diesen Zeiten der Ungewissheit durch die Corona-Pandemie möchte sich der Präsident des FC Energie Cottbus, Matthias Auth, in einer kleinen Video-Botschaft „Gemeinsam sind #WIR stark“ direkt an Sie als Partner, Sponsoren und Unterstützer wenden.

weiterlesen