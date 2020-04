Pferdeglück

"Unsere beiden Pferde sind für uns nicht nur Lichtblick für einen Tag. Nein, jeder Tag mit ihnen ist ein Lichtblick...Jeder Tag mit ihnen ist ein Geschenk ...Jeder Tag mit ihnen ist für uns wie Urlaub!!", schreibt uns Familie Schäfer.



Schön, wenn man sich jeden Tag auf jemanden freuen kann. Haben Sie auch tierische Begleiter, die Ihnen täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Was macht Sie glücklich? Was war Ihr Lichtblick des Tages?



Schicken Sie uns Ihren Lichtblick unter dem Stichwort „Lichtblick des Tages“ an: aktion@wochenkurier.info oder in einem Leserbrief an: WochenKurier Lokalverlag GmbH & Co. KG Geierswalder Strasse 14 02979 Elsterheide OT Bergen