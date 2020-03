Mundschutz

Schnecken-Häuschen

Lichtblick des Tages. Dieser Lichtblick kommt von Doreen Petrick von unserer Wochenkurier Hoyerswerda/Kamenz Facebook-Seite: "Wir haben in der Sonne im Garten Schnecken gesammelt und ihnen ein Häuschen gebastelt" Eine sehr süße Idee, finden wir. Und was hat euch heute glücklich gemacht? Was war euer Lichtblick des Tages? Schickt uns euren Lichtblick unter dem Stichwort „Lichtblick des Tages" an: aktion@wochenkurier.info oder in einem Leserbrief an: WochenKurier Lokalverlag GmbH & Co. KG Geierswalder Strasse 14 02979 Elsterheide OT Bergen

