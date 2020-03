Danke sagen

"Als wir einkaufen waren, mit vollem Wagen und überall angespannte Leute, die am Liebsten im Turbo wieder nach Hause wollen und drängeln, standen wir dann letztendlich an der Kasse. Die Kassiererin war superfreundlich, auch schon zu denjenigen vor uns. Und als wir dann fertig waren, meinte mein Vater zu ihr: „Wenn Sie dann irgendwann mal Pause haben, sagen Sie ihrem Vorgesetzten, dass es richtig toll ist, wie Sie hier ganz ruhig und besonnen abkassieren, lächeln und so freundlich sind.“ Und die gute Frau ist vor Stolz und Freude gleich fünf Zentimeter angewachsen. Ich finde, grade aktuell könnte man sich neben den Ärzten auch mal bei den Verkäufern in den Lebensmittelläden – oder allgemein bei allem, was jetzt noch offen hat – bedanken. Die haben ja auch Familien und wären sicher viel lieber zu Hause verschanzt."



Und was hat euch heute glücklich gemacht? Was war euer Lichtblick des Tages?

