Bildnachricht

Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten

Riesa. Die Schülerinnen und Schüler aller Schulen, so auch des Städtischen Gymnasiums Riesa, sind seit dem 16. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause und werden über ein Online-Portal unterrichtet. Uns allen ist bewusst, dass diese Situation für alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt, im Besonderen aber auch für die Kinder und Jugendlichen, denen ihre Freunde und das gesamte soziale Umfeld fehlen. Ich selbst schicke täglich eine Botschaft an meine Schülerinnen und Schüler, um mit ihnen verbunden zu sein, sie zu unterstützen, zu motivieren und ihnen die Augen für ihr Umfeld zu öffnen. Momentan zeigen sich sehr viele Menschen solidarisch; sie nähen Schutzmasken, stellen Kerzen oder Lichterbögen in die Fenster oder basteln einen Regenbogen. Unser Gymnasium ist bekannt dafür, dass wir für andere da sind. Also bat ich die Schülerinnen und Schüler für Menschen einen Lichtblick zu schaffen, die in Berufsgruppen arbeiten, die weit über ihre Grenzen hinaus gehen. Ich schlug ihnen vor, ein Bild zu malen oder ein Gedicht voller Zuversicht und Optimismus zu schreiben. Viele Schüler sind dieser Aufforderung nachgekommen und somit konnte ich heute Mitarbeitern von Riesaer Pflegeheimen mit diesen Schülerarbeiten eine kleine Botschaft überbringen. Danke für das, was diese Menschen in der heutigen Zeit Außergewöhnliches leisten. Danke dafür, dass Sie für andere Menschen da sind. Bleiben Sie gesund! Silke ZscheileSchulleiterin Und was hat Sie heute glücklich gemacht? Was war Ihr Lichtblick des Tages? Schicken Sie uns Ihren Lichtblick unter dem Stichwort „Lichtblick des Tages“ an: aktion@wochenkurier.info oder in einem Leserbrief an: WochenKurier Lokalverlag GmbH & Co. KG Geierswalder Strasse 14 02979 Elsterheide OT BergenDie Schülerinnen und Schüler aller Schulen, so auch des Städtischen Gymnasiums Riesa, sind seit dem 16. März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause und werden über ein Online-Portal unterrichtet. Uns allen ist bewusst, dass diese Situation für…

weiterlesen