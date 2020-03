Raus aus der Komfortzone und ab in den Keller

Keine Konzer­te, kein Kino, kein Treffen im Cafè. Das Coronavirus schränkt unser Leben momentan arg ein. Wer zu Hause bleiben kann, sollte es tun, lautet die Empfehlung. Damit sol­len die Übertragungsket­ten unterbrochen wer­den. Wir können also helfen, indem wir auf der Couch sitzen. Nur wird das irgendwann lang­weilig. Deswegen häufen sich die Tipps gegen die Langeweile. Wir haben einige zusammengetra­gen.

Streaming

Klar, in Zeiten des Inter­nets ist das Fernsehpro­gramm Nebensache. Per Streaming ist man nicht mehr auf vorgegebene Sendungen angewiesen, sondern kann schau­en, wonach einem der Sinn steht. Allerdings kann die schiere Masse an Inhalten von Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. einen auch schnell überfordern. Von Stran­ger Things, House Of Cards oder The Manda­lorian haben die meisten vermutlich schon gehört. Aber warum nicht mal die ausgetretenen Pfade ver­lassen. Der Rolling Stone hat beispielsweise Top-10-Listen zu den belieb­testen Serien auf Netflix veröffentlicht. Nach Gen­res geordnet. Beispiel gefällig? In der Topliste Doku steht die Serie Ica­rus. Schon davon gehört? »Es geht um schmutziges Urin, unerklärliche Tode und den größten Sport-skandal.« Oder anders ausgedrückt: Um Doping im Sport. Unser Tipp: Zu­mindest bei Streaming-Programm raus aus der Komfortzone.

Lesen

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt ein gu­tes Buch gelesen? Oder überhaupt ein Buch? Warum nicht mal ein paar Klassiker nachho­len. Wer »Große Erwar­tungen« gelesen hat, der muss in zukünfti­gen Gesprächen darüber nicht auf den alten Witz zurückgreifen, dass man sich mehr davon erwartet hätte. Und dank E-Book muss man nicht das Haus verlassen.

Frühjahrsputz

Wenn nicht jetzt die bes­te Zeit ist, den Putzlappen zu schwingen, wann dann? Ein paar Utensilien wie Wischeimer, Reinigungs­mittel und Putzlappen werden ja wohl noch zu Hause rumliegen. Also frohen Mutes die Schrän­ke verrückt, hinterm Heiz­körper in der schwer zu­gänglichen Ecke geputzt und auch ganz oben auf dem Küchenschrank ge­wienert. Wenn man dann wieder guten Gewissens Freunde einladen kann, werden die Augen ma­chen. P.S.: Wie sieht’s eigentlich im Keller aus?

Reden

Reden? Ja, das geht, auch wenn man zu Hau­se bleiben soll. Selbst wenn man alleine wohnt. Denn in der kleinen In­ternetschleuder, die fast jeder von uns in der Hosentasche hat, steckt tatsächlich auch ein Te­lefon. Hat mancher in Zeiten von WhatsApp vielleicht schon verges­sen. Außerdem soll es ja auch noch Festnetztele­fone geben, dazu Skype und Partychats auf Kon­solen. Vielleicht einfach mal jemanden anrufen, mit dem der Kontakt et­was abgerissen ist? Mehr als extrem unangenehm kann das Gespräch ja nicht werden.

Steuern

Ein online oft gelesener Tipp: Machen Sie die Steuern. Gute Idee. Das stundenlange Wühlen in Unterlagen lässt die Zeit wie im Flug vergehen. Wie es sich auf die Laune auswirkt, steht auf einem anderen Blatt…

Planen

Irgendwann wird das Leben wieder anlaufen. Da schadet es nicht, ei­nen Plan zu haben. Was ist in der Corona-Krise liegen geblieben? Wel­che Behördengänge, aber viel wichtiger, welche Konzerte oder Theater­besuche wollen nachge­holt werden? Vorfreude statt Resignation ist das Stichwort.