Corona-Ticker

++++ 17:22 Uhr ++++

Sachsens Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände haben sich am 20. März 2020 zur Erstattung von Kitagebühren verständigt.

1. Für den Zeitraum der Schließung von Kindertageseinrichtungen, Orten der Kindertagespflege und Horten werden keine Elternbeiträge erhoben.

2. Bis zu einer gesetzlichen Regelung werden die Städte und Gemeinden in die Vorfinanzierung gehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 28,3 Millionen Euro.

3. Der Freistaat wird die kommunalen Belastungen durch eine zentrale Finanzierungsregelung kompensieren.

4. Landkreise, Städte und Gemeinden sowie die Staatsregierung sind sich darin einig, die Gespräche fortzuführen, um die enormen Herausforderungen gemeinsam und solidarisch zu meistern.



pm/Sächsisches Staatsministerium für Kultus

++++ 17:11 Uhr ++++



Das von Wirtschaftsminister Martin Dulig angekündigte Soforthilfe-Darlehen zur Unterstützung von Einzelunternehmern (Solo-Selbstständigen), Kleinstunternehmen und Freiberuflern in Sachsen, die aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus mit unverschuldeten Umsatzrückgängen konfrontiert sind, wurde heute vom Kabinett beschlossen. Die Antragstellung kann ab kommender Woche bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) erfolgen. Zuwendungsempfänger sind Solo-Selbständige sowie Unternehmen im Freistaat Sachsen, deren Jahresumsatz eine Million Euro nicht übersteigt. (pm)



++++ 17:02 Uhr ++++

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Staatsregierung Sachsen heute weitere Maßnahmen getroffen. Nachdem bereits in der letzten Woche Schulen und Kitas geschlossen, Veranstaltungen verboten sowie der Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe eingeschränkt wurde, entschied das Kabinett heute weitere Verschärfungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes.

"[...] Zu den Geschäften und Einrichtungen, die jetzt geschlossen werden müssen, gehören nun auch Badeanstalten, Friseure, Bau- und Gartenbaumärkte. [...]"



Von weiteren Maßnahmen betroffen sind auch: Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Alten- und Pflegeheime, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit Behinderungen. (pm)

++++ 16:49 Uhr ++++

Stadt Görlitz will Klinikum 100.000 Euro Investitionshilfe geben

Die Stadt Görlitz will dem Städtischen Klinikum eine Investitionshilfe von 100.000 Euro für notwendige Anschaffungen medizinischer Infrastruktur und die Erweiterung der Behandlungskapazitäten geben. Eine entsprechende Stadtratsvorlage wird derzeit vorbereitet und soll in der kommenden Woche beschlossen werden. Oberbürgermeister Octavian Ursu sagt dazu: „Unser Städtisches Klinikum ist sehr gut aufgestellt und leistungsfähig und ergreift derzeit alle notwendigen Maßnahmen, um im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) bestmöglich agieren zu können. Als Stadt Görlitz wollen wir die Arbeit in dieser besonderen Situation aktiv und unbürokratisch durch einen Investitionszuschuss aus dem städtischen Haushalt unterstützen.“

++++ 20.03.2020 16:00 Uhr ++++



"Leider ist heute der erste Corona-Patient im Landkreis Bautzen verstorben. „Ich bedauere das zutiefst und möchte den Angehörigen an dieser Stelle mein tiefstes Beileid aussprechen“, so Landrat Michael Harig.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Bautzen ist auf 55 (+ 7 zum Vortag) gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf die verstärkten Rückmeldungen von Ischgl-Urlaubern zurückzuführen, die dem Aufruf des Gesundheitsamtes gefolgt sind. Damit konnten weitere infizierte Personen ausfindig gemacht werden. Derzeit arbeiten rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Bekämpfung der Pandemie.

Die Zahl der Quarantänen erhöhte sich auf 581, da für zahlreiche mündliche Anordnungen jetzt der schriftliche Bescheid ausgestellt wurde.

Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist noch bei einer Person ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Person wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Eine weitere Person kann am Sonnabend entlassen werden."

Quelle: Corona-Bericht Landkreis Bautzen vom 20.03.2020



++++



Ab Sonnabend, 21. März 2020, werden alle städtischen Wertstoffhöfe und Grünabfall-Annahmestellen in Dresden bis auf Weiteres geschlossen. Für besondere Ausnahmen in Notfällen, wie die Abgabe von Sperrmüll aufgrund eines unaufschiebbaren Umzuges, bleibt der Wertstoffhof Hammerweg geöffnet. Hinweise zum Vorgehen bei der Abgabe finden Sie im Eingangsbereich. Den Anweisungen des Annahmepersonals ist Folge zu leisten. (pm)

++++

Das Coronavirus hat auch das Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erreicht. Das regionale Kreditinstitut reagiert auf die Situation mit Ruhe und Besonnenheit und ist sich seiner Verantwortung und Verpflichtung gegenüber seinen Kunden, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst. Die Priorität der Ostsächsischen Sparkasse Dresden bleibt stets, flächendeckende Bankdienstleistungen zu gewährleisten und die Bargeldversorgung in Stadt und Land sicherzustellen. Es wird darauf hingewiesen Münzgeld bis auf weiteres nur noch in einem Safebagabzugeben, die bestmöglichen Hygienemaßnahmen einzuhalten und einem Mindestabstand von zwei Metern zu den Mitarbeitern zu berücksichtigen. Unabhängig davon werden die über 250 Geldautomaten in gewohnter Weise und rund um die Uhr verfügbar sein. (pm)

++++

Aufgrund der raschen Ausbreitung des Corona-Virus sieht sich das Sozialgericht Dresden gezwungen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Gerichts soweit wie möglich aufrechtzuerhalten und Besucher vor Ansteckungen zu schützen. Der Besucherverkehr des Fachgerichtszentrums Dresden und der Außenstelle des Sozialgerichts Dresden in der Bautzener Straße 19c wird daher auf das unabdingbare Maß reduziert. (pm)



++++



Derzeit sind im Landkreis Bautzen 48 (+12 zum Vortag) Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der angeordneten Quarantänen sank auf 470. Einige Quarantänen konnten aufgehoben werden, weil ein erster Corona-Infizierter inzwischen genesen ist. Zudem sind viele der neu bestätigten Fälle Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich selbst isoliert hatten. Damit waren keine weiteren Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. Das Gesundheitsamt lobt dieses besonnene Verhalten ausdrücklich. Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist bei zwei Personen ein schwerer Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Personen werden in einer Klinik behandelt. (pm)

++++

Die 4. Sächsische Landesausstellung Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen wird nicht wie geplant am 25. April 2020 eröffnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus könne an der ursprünglich geplanten Laufzeit vom 25. April bis 1. November 2020 nicht mehr festgehalten werden. Aussagen über ein neues Eröffnungsdatum und die Laufzeit der Landesausstellung können erst dann getroffen werden, wenn sich die Situation dauerhaft beruhigt und normalisiert habe. (pm)

++++

Dresden erleichtert Stundung der Gewerbesteuer: Unternehmen, die aufgrund der gegenwärtigen Situation Stundung, Erlass oder Aussetzung der Vollziehung zu Gewerbesteuerforderungen (sogenannte Billigkeitsentscheidungen) beantragen, werden ohne größere Nachweise zinslose Stundung bis zum gewünschten Termin, jedenfalls aber zunächst bis zum 31. August 2020 gewährt. Mehr hier!

++++

Bis auf Weiteres bleiben alle Arbeitsbereiche der Stadtmission Görlitz (Suppenküche, Bahnhofsmission, Teekeller, Kleiderkammer, Duschstelle, Waschmaschine für Bedürftige und Suppenküchen-Mobil) geschlossen. Auch Kleiderspenden werden derzeit nicht entgegengenommen. Eine Notversorgung mit Lebensmitteln ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr in der Bahnhofsmission (Sattigstraße – Bahnhof Südausgang) möglich. (pm)

++++

Die Landesdirektion Sachsen bleibt weiterhin arbeitsfähig, teile sie in einer Pressemeldung mit. Posteingänge werden bearbeitet. Die Mitarbeiter bleiben telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die komplette Pressemeldung gibt es hier.

++++

Aufgrund der aktuellen Dynamik in der Corona-Krise wurden alle HoySpots in Hoyerswerda und den fünf Ortsteilen abgeschaltet. Damit sollen Menschenansammlungen in diesen Bereichen verhindert werden.(pm)

++++

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal schließt seine Geschäftsstelle und alle Werststoffhöfe für den Besucherverkehr. Auch das Schadstoffmobil wird nicht mehr unterwegs sein. Sperrmüll kann weiterhin zur Abholung bestellt werden. Allerdings wird ab sofort der Vollservice (z. B. Abholung aus der Wohnung, Keller etc.) eingestellt. Jeder muss den angemeldeten Sperrmüll selbst bereitstellen. (pm)

++++

Um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können, der Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, Alexander Ahrens, im Rathaus einen Krisenstab eingerichtet. Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stimmen sich regelmäßig ab. Hier weiterlesen, Welche Maßnahmen aktuell beschlossen wurden. (pm)

++++

Der Oberbürgermeister der Stadt Bischofswerda. Holm Große, appelliert an alle Bürger mit gensundem Menschenverstand und Vernunft mit der aktuellen Situation unzugehen. „Bitte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, leisten Sie den Bestimmungen der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen zwingend Folge. Die nächsten Stunden und Tage entscheiden darüber, ob die Corona-Pandemie noch rasanter anwächst und nachfolgend die individuelle Bewegungsfreiheit noch stärker eingeschränkt werden müsste", erklärt Holm Große. (pm)

++++

Bayern beschließt Ausgangsbeschränkungen (zur Live-Übertragung von "Welt" geht's hier lang)

++++

Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellt auf einer Pressekonferenz die akutellen Zahlen zum Corona-Virus vor und appeliert, sich an die gebotenen Verhaltensregeln zu halten.

Die ganze Pressekonferenz wurde Live von phoenix übertragen. Hier noch einmal zum nachschauen.

++++

20.03.2020