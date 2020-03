Coronavirus: weitere Maßnahmen beschlossen

Grenzstau auf der A4

Uhyst. Das Corona-Virus legt den Verkehr auf der A4 in Richtung Görlitz lahm. Weil am Grenzübergang Görlitz alle Lkw kontrolliert und abgefertigt werden, kommt es im Zuge der Maßnahmen zu einem Rückstau von mehr als 60 Kilometern. Die zweispurige Autobahn ist komplett überfüllt. Die Polizei rät, die Autobahn zu meiden und nur in dringenden Fällen das Auto zu benutzen. Viele Lkw-Fahrer sind genervt, einige reagieren mit Humor auf die ungewöhnliche Situation. Ein Fahrer brauchte für einen Kilometer knapp zweieinhalb Stunden. Verkehrseinschränkungen auch auf den Nebenstraßen Aufgrund des Rückstaus auf der Autobahn weichen viele Fahrer auf umliegende Straßen und kleinere Gemeinden aus. Die teilweise extremen Umwege werden bewusst in Kauf genommen. So prägen an den Ausweichrouten deutlich mehr Lkw das Ortsbild. Auch dort kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Wann sich die Lage entspannt ist noch unklar. Der Warenverkehr in die Geschäfte muss weiterhin erhalten bleiben. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Stau noch weiter verschärft.