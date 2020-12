WoKu-Time am Â»BuckeltagÂ«

Discover the best Help With Business Plan Skills in Best Sellers. Find the top 100 most popular items in Amazon Books Best Sellers. In der orthodoxen Kirche gilt der Mittwoch als Fastentag, an dem des Verrats Jesu gedacht werden soll. In den USA wird er im Volksmund als »hump day« (»Buckeltag«) bezeichnet – der Tag also, an dem man den »Buckel« der Woche überwindet und sich langsam Richtung Wochenende bewegt. Ein perfekter Tag also für gedruckte Zwischenmahlzeiten im heimischen Postkasten-Restaurant. Und einer der Gründe, liebe Leserinnen und Leser, weshalb wir selbige im neuen Jahr an Samstagen nicht länger »beanspruchen« wollen.



Mit der ersten Kalenderwoche 2021 werden Sie unseren Zustellern nun an eben jenen »Buckeltagen« begegnen, die Ihnen unser regionales Nachrichten- und Werbeangebot zuverlässig an die Haustür liefern. Nicht neu, möchte man meinen, denn von den 30 Jahren unserer Verlagsgeschichte waren schließlich über 25 Jahre vom Erscheinungstag Mittwoch geprägt. Dem Wunsch unserer treuen Leserinnen und Leser, Inserenten und Werbepartner nach zeitnahen Informationen können wir deshalb noch besser Rechnung tragen. Zurück in die Zukunft also? Irgendwie schon, aber im Interesse aller WoKu-Freunde.



Natürlich hat das Ganze auch wirtschaftliche Hintergründe. Veranstaltungen am Wochenende können kurzfristiger, aber noch rechtzeitig beworben werden. Somit stellt sich der WochenKurier als Familienratgeber besser als bisher auf. Auch für Familienanzeigen ist der Mittwoch besser geeignet. Und nicht zuletzt sind die Briefkästen am Wochenende nicht selten schon mit Werbeprospekten randvoll gefüllt. Und egal ob mittwochs oder samstags, der WochenKurier bleibt so oder so Ihr treuer Begleiter in Sachen lokale Themen, regionale Werbung, Ratgeber und Informationsquelle. Seit 30 Jahren und Dank eines Teams mit Herzblut und Engagement sicher auch die nächsten Jahre noch. Gedruckt am Mittwoch und online in der heutigen Zeit natürlich auch. Weiterhin viel Freude an Ihrer Heimatzeitung!