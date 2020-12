Weiter gehts

BiboModern startet wieder

Dresden. Die Städtischen Bibliotheken Dresden müssen vom 14. Dezember is 10. Januar 2021 den Publikumsverkehr in allen Zweigstellen wieder einstellen. Auch die Rückgabeautomaten in der Bibliothek Neustadt und der Zentralbibliothek im Kulturpalast sind dann geschlossen. Die Haltestellen der Fahrbibliothek werden in dieser Zeit ebenfalls nicht bedient. Wer jetzt noch Medien entliehen hat und diese nicht zurückgeben kann bis Sonntag, bekommt diese automatisch bis mindestens zwei Wochen nach der Wiedereröffnung verlängert. Für diese Zeit fallen keine Säumnisgebühren an. E-Angebote bleiben bestehen Alle Angebote der eBibo stehen während der Sonderschließzeit uneingeschränkt zur Verfügung. Über die Onleihe können unter anderem E-Books, E-Audios, E-Magazine und E-Learning-Kurse entliehen werden. Zur Verfügung stehen auch die Kinderbuch-App TigerBooks, das Genios Presseportal mit tagesaktuellen Zeitungen und die Streaming-Angebote Freegal und Medici.tv. Die Nutzung der eBibo ist mit der Benutzerausweisnummer möglich und erzeugt keine zusätzlichen Gebühren. Der Bibliothekslieferdienst BiboModern soll für die Schließzeit erneut eingeführt werden. Verhandlungen mit dem Dienstleister laufen. Der Dienst ermöglicht die Ausleihe von Medien trotz geschlossener Zweigstellen. Wer einen gültigem Bibliotheksausweis hat, kann über ein Bestellformular für 6 Euro pro Lieferung Medien nach Hause bestellen. Ebenfalls wieder gestartet wird der E-Mail-Auskunftsdienst BiboAngefragt.