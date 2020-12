Vorfreude: AschenbrÃ¶del als Musical im Juli

We are the Best go to site UK, USA. You can find all types of Cheap CourseWork Writing services here. Buy coursework online Das barocke Jagdschloss August des Starken diente 1973 als traumhafte Kulisse für den deutsch-tschechischen Märchenfilm. Jedes Jahr ab November erzählte eine Winterausstellung auf Schloss Moritzburg Hintergrundgeschichten zum Film und zum Werdegang des Märchens. Über eine Millionen Menschen haben die Ausstellung seit der ersten Eröffnung gesehen.

In diesem Winter müssen Aschenbrödel und ihr Hofstaat coronabedingt pausieren. Doch im Juli kommenden Jahres werden das bildhübsche Mädchen und ihr Prinz als Musical auf die Bühne der Nordterrasse des Schlosses zurückkehren. Bozena Nemcovás böhmische Fassung „Tri orísky pro Popelku" erzählt die Geschichte einer selbstbewussten jungen Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Regie führt Manuel Schöbel, es wird 20 Vorstellungen geben.

Tickets für das Musical unter 0351/8954214 (bis 23.12. und ab 5. Januar 2021) und per Mail unter junges.studio@landesbuehnen-sachsen.de