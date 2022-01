Vom Fisch- zum Fleischkoch in der WÃ¼ste

Impfpflicht: Zahnarztpraxen bald dicht?

Sachsen. Ab 16. März 2022 greift die Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Auch Sachsens Zahnärzte sind davon betroffen. Der Unmut in der Branche ist deswegen groß. Einer aktuellen Umfrage zufolge ist jeder vierte Zahnarzt nicht geimpft.