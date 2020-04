Stamm übernimmt Vorsitz bei der Agentur für Arbeit Riesa

Corona Test-Drive-In auf Messegelände

Dresden. Stadt und DRK haben heute (14. April) eine Testabnahme-Drive-In (DreCoIn) auf dem Gelände der Messe Dresden in Betrieb genommen. Deren Aufgabe ist es, standardisierte Testkapazitäten für SARS-CoV-2-Infektionen bei Mitarbeitern kritischer Infrastrukturen verfügbar zu machen. Dazu gehören Mitarbeiter von Pflege- und Senioreneinrichtungen, Krankenhauspersonal und alle, die mit besonders gefährdeten Personen in Kontakt stehen. Insgesamt sollen 11.200 Menschen hier getestet werden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Eine der Herausforderungen der kommenden Wochen wird es sein, dass wir zunächst das Pflegepersonal stärker testen. Die schlimmen Ereignisse in einigen Alten- und Pflegeheimen in Deutschland und Sachsen haben gezeigt, dass genau hier eine Achillesverse in unseren Systemen besteht. Corona-Testabnahme im Drive-In-Verfahren Zu einem vereinbarten Zeitpunkt finden sich die Test-Teilnehmer auf dem Gelände in der Messe Dresden ein. Mit ihren PKW fahren sie in die Teststrecke und bleiben im PKW sitzen. An mehreren Stationen werden die Test-Teilnehmer vom Personal weitergeleitet. Von der Anmeldung über die Befragung zum Gesundheitszustand geht es bis zur Abstrich-Abnahme. Acht ehrenamtliche Helfer des DRK nehmen täglich unter Anleitung eines Arztes die Beprobung vor. Alle im Einsatz befindlichen Helfer haben eine Infektionsschutz-Weiterbildung absolviert. Die abgenommenen Proben werden im Labor des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost untersucht, das Ergebnis soll am nächsten Tag vorliegen. Pro Tag können 200 Personen getestet werden. Die Kapazität kann schnell auf ein Vielfaches erweitert werden. Die Kosten pro Test liegen bei rund 60 Euro, sie werden von der Stadt getragen. Achtung: Der Drive-in-Test kann nur von Personen genutzt werden, die eine Aufforderung des Gesundheitsamtes erhalten haben.