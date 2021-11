Volle Krankenhäuser: Eine Frage der Zeit

„Wir sehen eine Zunahme der Krankenhausbelegung und Infektionszahlen, obwohl wir einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Montag in einer Videokonferenz mit Gesundheitsministerin Petra Köpping und Medizinern. „Wir sind alle coronamüde, jeder möchte in die Normalität zurück. Wir sehen aber, dass das Virus auf unsere Bedürfnisse keine Rücksicht nimmt“, so Kretschmer weiter. Erklärtes Ziel sei es, einen Lockdown für den Freistaat zu verhindern. Kita und Schulen sollen geöffnet bleiben. Kretschmer, der sich aufgrund eines Corona-Falls in der Familie derzeit in Quarantäne befindet, äußerte aber ernste Zweifel, ob die Instrumente der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung (Vorwarn- und Überlastungsstufe) ausreichen, um die vierte Welle zu brechen. Lieber jetzt handeln, um später drastischere Maßnahmen zu verhindern, lautet seine Devise.

Gesundheitsministerin Petra Köpping nannte die aktuelle Entwicklung im Freistaat besorgniserregend. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 291,6 liegt Sachsen bundesweit auf Platz 2 hinter Thüringen. Die Inzidenz der Ungeimpften liegt aktuell bei 560, bei Geimpften beträgt die Inzidenz 59. Gegenwärtig befinden sich 699 Corona-Patienten auf den Normalstationen. 179 Patienten liegen auf Intensivstationen. Die Vorwarnstufe ist damit erreicht. Prognosen gehen davon aus, dass die Überlastungsstufe in zehn bis 15 Tagen erreicht sein wird. „Die Dynamik, die wir jetzt haben, ist wesentlich schneller als im letzten Jahr“, so Köpping. Hinzu kommt die schlechte Impfquote in Sachsen. Eine Erstimpfung haben 58,9 Prozent (Zweitimpfung 56,6). Damit liegt der Freistaat um mehr als 20 Prozent hinter Spitzenreiter Bremen. 48.277 Menschen hätten sich inzwischen eine Booster-Impfung (Auffrischungsimpfung) abgeholt.

Nach Angaben von Prof. Dr. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums, seien die Patientenzahlen noch gut beherrschbar. Jedoch sei die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser geringer als letztes Jahr. Heißt: Es sind weniger betriebsbereite Betten vorhanden. Gründe dafür sind der hohe Krankenstand beim Pflegepersonal sowie die Abwanderung von Pflegekräften in den letzten Monaten. Hinzu käme der Wegfall der wirtschaftlichen Kompensation für das Leerhalten von Intensivbetten, die es im Herbst 2020 noch gab. „Die Krankenhäuser, die sich nun mühsam in den Normalzustand zurückgekämpft haben, tun sich schwer, die Stationen leerzuräumen und das notwendige Pflegepersonal zu rekrutieren“, so Albrecht. Nach derzeitigen Prognosen werde man voraussichtlich in 14 Tagen die Überlastungsstufe reißen.

Wie Albrecht weiter erklärte, seien es deutlich mehr Ungeimpfte, die in die Krankenhäuser kommen. „Es steigt aber auch die Zahl der geimpften Patienten an“, so der Mediziner. Dabei handelt es sich insbesondere um Menschen, deren Impfschutz nachgelassen hat, weil sie bereits im Januar und Februar geimpft worden sind. Albrecht empfahl, die Auffrischungsimpfungen für Ältere und Gefährdete zu forcieren und die 2G-Regel sofort in der Gastronomie umzusetzen. Er geht davon aus, dass alle, die keinen Impfschutz haben, sich innerhalb der nächsten Monate infizieren werden.

Nach Ansicht von Thomas Grünewald, Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission, könnte das Influenza-Virus für eine zusätzliche Belastung in den Kliniken sorgen. getting an a + paper is easy. Plagiarism Free Tartuffe Essays with a Money Back Guarantee. Total satisfaction is our guarantee or your money back. So hätten die Impfstoffe dafür bislang keine so gute Wirksamkeit. „Wir sind außerdem beschämend schlecht bei den Impfzahlen in Sachsen und kommen nicht schnell genug mit den Boosterimpfungen bei den Risikogruppen voran“, sagte er. Seine Empfehlung: Besonderes Augenmerk auf das Impfen und Testen legen. „Wir müssen akzeptieren, dass wir uns den Luxus nicht leisten können, Geimpfte nicht zu testen“, so Grünewald. Er sprach sich außerdem für FFP2-Masken-Pflicht im ÖPNV und beim Einkaufen aus.