Neue Meile geplant

Bereits im Januar jeden Jahres starten die Vorbereitungen für die traditionelle Federweißermeile in Diesbar-Seußlitz. Wie in den vergangenen Jahren erfolgen diese auch für 2022 aktuell noch unter den Coronaeinschränkungen. Deshalb wird es wohl auch zur 22. Federweißermeile 2022, die am 17. und 18. September stattfinden soll, mehrere Veranstaltungsorte und ausreichend Freiraum für alle Gäste geben.

Das Verständnis der Besucher für diese verkleinerte Form der Federweisermeile war bisher groß. Dennoch waren die Federweißer-Tage im Umfeld von Corona ein echter touristischer Höhepunkt für die Region. Für September wird mit Großer Weinprobe und Feuerwerk geplant.

Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.