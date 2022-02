Die Lausitzer Füchse dürfen ab Montag, 7. Februar, wieder vor mehr Zuschauern spielen. Die Sächsische Staatsregierung hat eine Änderung der geltenden Corona-Notfall-Schutzverordnung beschlossen. Nach einem Vorschlag der Initiative TeamSportSachsen gibt nun es weitere Lockerungen für den Sport. So erlaubt die neue Verordnung eine 50-prozentige Zuschauerauslastung in der weeEisArena Weißwasser/O.L., die bis einschließlich 6. März gilt. Voraussetzung ist, dass die Belastungswerte der Bettenbelegung in sächsischen Krankenhäusern nicht überschritten werden. Somit können ab Montag unter Einhaltung der bisherigen 2Gplus-Regel bis zu 1.519 Zuschauer zugelassen werden.

Die Lausitzer Füchse freuen sich, weitere Fans begrüßen und Einzeltickets in den freien Verkauf geben zu dürfen. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 3. Februar, 10 Uhr für alle restlichen Heimspiele der Hauptrunde 2021/22.

Die offiziellen Vorverkaufsstellen sind ausschließlich der Online-Ticketshop und der Fanshop Hockeyfuchs Lausitz.

