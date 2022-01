Lausitzer Lebensmittel auf Dresdner Tellern

Andernorts hat man das Thema ökologische Landwirtschaft schon etwas länger im Blick. Nürnberg beispielsweise fördert den Ökolandbau schon seit Anfang der 2000er. In der bayerischen Stadt muss unter anderem ein hoher Anteil an Bio-Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung verwendet werden. Folgerichtig gehört die Stadt auch zu einer der Öko-Modellregionen in Bayern.

27 davon zählt das Bundesland.

Soweit ist man in Sachsen noch nicht. Immerhin wurde im Dezember aber ein erster Schritt gemacht. Da nahmen in Sachsen die ersten Bio-Regio-Modellregionen die Arbeit auf. Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther: »Wir haben lange darauf hingearbeitet. In anderen Teilen Deutschlands wird das Konzept der Modellregionen bereits erfolgreich praktiziert. Es soll nun auch in Sachsen ein Innovationstreiber für regionale und bio-regionale Wertschöpfungsketten werden.«

Dazu arbeiten in den Modellregionen Organisationen der Regionalentwicklung mit Unternehmen aus der Land- und Ernährungswirtschaft zusammen. Die Fäden in der Hand hält die Stiftung Kraftwerk Hirschfelde, die nach der Ausschreibung im Mai 2021 den Zuschlag erhielt und die Modellregionen jetzt koordiniert. Das mag auf den ersten Blick etwas verwundern, weil man die Stiftung im Bereich Industriekultur verortet. Aber man widme sich schon länger auch »verschiedenen Formaten der Lausitz-Transformation«, wie es Geschäftsführerin Anja Nixdorf-Munkwitz beschreibt. Angelegt ist das Projekt zunächst auf drei Jahre. Dafür gibt es 500.000 Euro Förderung für Personal- und

Sachkosten.

Lausitz goes Dresden

Die beiden jetzt gestarteten Modellregionen haben unterschiedliche Schwerpunkte, die das sächsische Landwirtschaftsministerium so beschreibt: »Die Region ‚Regionalwert schaffen – Lausitz‘ wirkt im Landkreis Görlitz und fokussiert die nachhaltige Entwicklung in der östlichen Lausitz. Kurze Wertschöpfungsketten sollen in dem Projekt mit dem Anbau alter Nutzpflanzenarten auf benachteiligten Böden verbunden werden. Die zweite Bio-Regio-Modellregion ‚Stadt-Land-Brücke 4.0 – Lausitz goes Dresden‘ verbindet die Produzentenregion Lausitz mit der Konsumentenregion Dresden.«

Für die Stiftung Kraftwerk Hirschfelde heißt es zunächst, Grundlagen und Netzwerke aufzubauen. Das habe in anderen Modellregionen dieser Art schon mal bis zu einem Jahr gedauert, wie Anja Nixdorf-Munkwitz in Gesprächen mit den Machern in anderen Regionen erfuhr. Sie hofft, dass es in der Lausitz etwas schneller geht, da man auf bestehende Netzwerke aufbauen könne. So engagiert sich die Stiftungschefin unter anderem im Bundesverband der Regionalbewegung und bei »Ein Korb voll Glück« und organisiert in Zittau die Marktschwärmerei.

Die ersten Partner sind schon gefunden. Das Ministerium nennt auf unsere Anfrage unter anderem den Landkreis, die Marktschwärmer Lausitz und die LEAG. »Die LEAG baut Sonderkulturen wie Hanf auf devastierten beziehungsweise armen Böden an. Ein sehr interessantes Thema, das ich hoffe, langfristig begleiten zu können«, sagt Anja Nixdorf-Munkwitz. Auch die ersten regionalen Produzenten sind mit an Bord. So etwa Brotschmiede Görlitz, Gut Krauscha, die Biogärtnerei Schostek aus Zittau, die Ziegenkäserei am Breiteberg aus Bertsdorf-Hörnitz und die Naturparkfleischerei Wagner in Mitwtelherwigsdorf. Auch die Hochschule Zittau/Görlitz soll ins Boot geholt werden. Hier könne man mit der Netzwerkarbeit zum Beispiel dabei helfen, Studierende und Firmen zusammenzubringen, etwa für Praktika.

Wie kommt das Produkt zum Kunden?

Lebensmittel aus der Region werden nachgefragt, demzufolge will der Lebensmittelhandel sie auch anbieten. Aber gerade die großen Player, die Supermärkte und Discounter, und die kleinen, regionalen Produzenten finden nicht immer zusammen. Zu hohe Anforderungen des Handels schrecken hier manchmal ab.

»Wir wollen schauen, inwieweit man Regionalregale in Märkten fördern kann«, sagt Anja Nixdorf-Munkwitz. Gerade für Klein- und Kleinstproduzenten, von denen es in der Region viele gibt, geht es darum, für ihre Produkte mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Wenn die Produkte in drei statt in einem Laden angeboten werden, steigt auch der Absatz.

Dabei spielen auch die Themen Logistik und Digitalisierung eine Rolle. Für einen Kleinstproduzenten aus Bad Muskau oder Zittau lohnt es vielleicht nicht, seine Produkte nach Dresden zu fahren. Wenn man aber Synergien findet, beispielsweise mehre Produzenten zusammenbringt, die sich die Transportkosten teilen, kann das schon anders aussehen.

Auch das Thema Solidarische Landwirtschaft hat man im Blick. Vielleicht lässt es sich organisieren, dass auch der Verbraucher in Dresden seine Produkte von einer Solawi in Zittau bezieht. Dabei steht auch die Frage auf der Agenda, ob sich eine Warenmitnahme im ÖPNV organisieren und rechtlich absichern lässt.

Eine große Rolle spielt beim Thema Sichtbarkeit heute natürlich das Internet. Anja Nixdorf-Munkwitz: »Wir werden allen Partnern den Zugang zur RegioApp des Bundesverbandes der Regionalbewegung anbieten und mein Ziel ist es, die einmal erhobenen Daten für viele Formate auszuspielen, etwa auch Regionales Sachsen des SMEKUL.« Ein eigener Internetauftritt soll außerdem die Projekte in den beiden Modellregionen vorstellen und ein gekoppelter Blog soll die Arbeit in den Modellregionen dokumentieren. Außerdem will sie die eigene Arbeit auch mit schon bestehenden regionalen Formaten wie #duhastdiewahlkauflokal des Landkreises Görlitz und #unbezahlbarland verbinden.

Angebot und Nachfrage werden analysiert

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt, sollen im Rahmen des Projekts auch Angebot und Nachfrage detailliert analysiert werden. Durch Experteninterviews und die Analyse von Studien und Erhebungen sollen die Kapazitäten in der Erzeugerregion sowie der Bedarf im Zielmarkt erfasst werden. So können gezielt Synergien gefunden und neue Wertschöpfungsketten entwickelt werden. Anja Nixdorf-Munkwitz erklärt das an einem Beispiel. Wenn der fünfte Erzeuger aus der Region seine Bio-Tomaten in Dresden verkaufen will, dann ist der Bedarf irgendwann gedeckt und er bleibt auf seinem Produkt sitzen. Vielleicht findet sich aber ein Betrieb in der Region, der die Tomaten verarbeiten kann. Dann käme statt der nächsten Lausitzer Bio-Tomate eine Lausitzer Tomatensauce in die Regale.

Das Regionalmanagement geht dafür auch in den direkten Dialog mit den Produzenten und erfasst Bedarfe für Investitionen, Förderungen und Vernetzungen, die dann im Rahmen weiterer Vorhaben bearbeitet werden. Gezielt Projekte umsetzen lassen sich mit 500.000 Euro für drei Jahre allerdings nicht. Dafür müssen dann weitere Fördermittel beantragt werden.

