Kletterpark Moritzburg: Bereit zum Abseilen

Die Parcours haben einen ersten kleinen Test dieses Jahr bestanden, viele wurden in der langen Schließzeit renoviert und das Hygienekonzept nochmal überarbeitet, so dass es am Samstag endlich wieder losgehen kann.

Anfragen und Buchungen erfolgen direkt telefonisch unter 035207/28892 oder per Kontaktformular auf der Homepage, damit Wartezeiten und viele Personen gleichzeitig bei den Aktionen vermieden werden. Im gesamten Wald gilt die Abstandregel von mindestens 1,50 Metern, so dass das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung nicht notwendig ist. Beim Klettern und Bogenschießen kann man sich also komplett auf sich selber konzentrieren und die Herausforderung an der frischen Luft genießen. Eine Mund- und Nasenbedeckung sollte aber dennoch mitgebracht werden und jederzeit griffbereit sein.

Preise, Anfahrt, Infos hier