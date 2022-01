7.760 Geburten gab es im vergangenen Jahr in Dresden - und damit etwas weniger als 2020 (7.822).

Insgesamt kamen 3.977 (4.026) Jungen und 3.782 (3.796) Mädchen zur Welt, darunter gab es 138 (88) Zwillings- und drei (1) Drillingsgeburten. Bei der Namenswahl zeigten sich Dresdner Eltern deutlich kreativer als in den vielen Jahren zuvor: Statt Marie und Sophie, die über zehn Jahre lang an der Spitze der Namenshitliste standen, schafften es letztes Jahr Charlotte (64), Emma (58), Emilia (57), Ella (51), Johanna (45), Lena (41), Mila (38), Ida (37), Hannah (36) und Leni (36) auf die ersten zehn Plätze bei den Mädchennanmen. Jungs wurden bevorzugt Emil (64), Anton (56), Jonas (50), Karl (50), Leon (45), Paul (44), Noah (40), Oskar (40), Moritz (39) und Elias (38) genannt.

Kleines Detail am Rande: 53 Prozent aller Neu-Mamas waren nicht verheiratet und die Zahl der Eltern mit Auslandsbezug lag 2021 bei 12,4 (11,9) Prozent. Sie kamen aus 118 (115) unterschiedlichen Ländern, die meisten aus Syrien (264 "Elternteile"),gefolgt von Polen mit 116 und der Russischen Föderation mit 109 Elternteilen. Auf den vierten und fünften Platz kamen Afghanistan mit 69 und die Türkei mit 68 Elternteilen.



Dass 2021 weniger Ehen geschlossen (1892) wurden als im Vorjahr (2071), hat mit Sicherheit vor allem mit Corona und den bekannten Lockdown-Einschränkungen zu tun. Die beliebtestes Heirtaslocation war nach wie vor war die Villa Weigang auf der Goetheallee mit 1483 Eheschließungen. Vor den Traualtar traten auch73 gleichgeschlechtliche Paare (2020: 62) und sechs schon bestehende Lebenspartnerschaften wurden in Ehen umgewandelt. Kleine Stastistik am Rande: 43 Prozent aller Trauungen wurden an einem Samstag vollzogen und sehr beliebt als Hochzeitsdatum war der 21.12.21.

Rekordheiratsmonat war der Juli mit 242 Eheschließungen. Das Schlusslicht bildete der Februar mit nur 68 Eheschließungen.

Auch gut zu wissen:3.065 Mal mussten die Standesbeamten sogenannten "Folgebeurkundungen über die Auflöstung der Ehe" austellen. Damit lag die Zahl der Scheidungen ein Stück höher als 2020 (2.810).

Die Anzahl der 7.675 beurkundeten Sterbefälle ist im Vergleich zum Vorjahr (6.936 Sterbefälle) stark angestiegen und erreicht damit ein Rekord-Hoch innerhalb der letzten 30 Jahre. Vor allem im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist über das Jahr hinweg ein Anstieg der Sterbefallzahlen zu verzeichnen gewesen.

Nachdem die Zahl der Kirchenaustritte 2020 aufgrund pandemiebedingter Terminabsagen erstmals seit Jahren gesunken war, traten im letzten Jahr 2.068 (1.554) Dresdnerinnen und Dresdner aus der Kirche aus. Dies entspricht einem Plus von 514 Kirchenaustritten gegenüber dem Vorjahr.