GrÃ¼ÃŸe von Freunden aus Fellbach

In dieser Woche erreichte die Stadt Meißen ein digitaler Gruß aus der Partnerstadt Fellbach. Mit kleinen Botschaften wollen Schüler und Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins in der schwierigen Situation des Lockdowns Mut machen.

»Liebe Freunde in Meißen, wir sind in Gedanken bei euch und wollen euch mit dieser digitalen Postkarte Mut machen, durchzuhalten. Ihr seht auf den Bildern die guten Wünsche von Kindern der Zeppelinschule in Fellbach und Mitgliedern des Städtepartnerschaftsvereins. Gemeinsam mit euch stehen wir diese schweren Zeiten durch und freuen uns auf ein Wiedersehen, wenn es wieder möglich ist.«