Geisterspiel-Tickets

Eislöwen erstmals in einem DEL2-Finale

Dresden. Anfang der Woche bejubelten die Dresdner Eislöwen erstmals den Einzug in ein DEL2-Finale. Mit einem Sweep gegen die Kassel Huskies zogen die Blau-Weißen in die Endrunde um den DEL2-Fan-Meistertitel ein. Im Viertelfinale waren die Sachsen gegen die Löwen Frankfurt in sieben spannenden und engen Spielen weitergekommen und wehrten dabei mit Fan-Unterstützung aus ganz Deutschland drei Matchpucks der Frankfurter ab. Für die Dresdner Eislöwen wird nun das kommende Osterwochenende alles andere als ruhig, denn Cheftrainer Rico Rossi und sein Team müssen in einem Spiele-Marathon mindestens vier Mal gegen den EHC Freiburg antreten. Am Freitag, 10. April, 19.30 Uhr, starten die Eislöwen in die Finalserie der Fan-Playoffs. Zunächst beginnen die Blau-Weißen am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Breisgauern. Nur vierundzwanzig Stunden später empfangen Thomas Pielmeier & Co. die Wölfe in Dresden, ehe sie direkt wieder die Reise gen Süden antreten. Am Ostermontag könnte dann bereits der Titel vergeben werden. Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer: „Wir freuen uns sehr auf das Finale gegen Freiburg. Es hat mir viel Freude bereitet, dass wir gegen meinen alten Club, die Kassel Huskies, das letzte Spiel des Fan-Playoff-Halbfinales für uns entscheiden konnten und damit ins Finale eingezogen sind. Die jetzige Serie wird aufgrund des 24-Stunden-Rhythmus sehr schwer. Freiburg ist eine starke Mannschaft – wir wollen vier Spiele gewinnen." Was sind die Fan-Playoffs? Die DEL2 sucht den Fan-Champion der Saison 2019/2020. Auch wenn die Clubs einen DEL2- Meister für die aktuelle Saison aufgrund des Coronavirus nicht ermitteln konnten, so wollte die Liga dennoch den DEL2-Fan-Champion küren. Dies funktioniert über Facebook-Abstimmungen, bei denen die Anhänger für ihren Club abstimmen können. Die Mannschaft mit den meisten Stimmen gewinnt das jeweilige Spiel und ein Club am Ende die "Best-of-Seven"-Serie. Insgesamt wurden in den Fan-Playoffs bis jetzt 56.778 Mal abgestimmt. Die Eislöwen erhielten dabei insgesamt 17.167 Stimmen. Die Abstimmung läuft ab Freitag, 10. April täglich von 19.30 bis 22 Uhr auf der DEL2-Facebook-Seite.