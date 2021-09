"Der Ranger": Wieder Dreharbeiten in Pirna

www.E-Assiments.com is an advanced custom writing agency occupied and staffed with brilliantly educated writing specialists whose goal is to provide Hinter den dicken Festungsmauern der Bastionen Sonnenstein, wo sonst großformatige Kunst im Pirnaer Skulpturensommer zu sehen ist, war am Mittwoch ein Filmteam zu Gast. Gedreht wurden Aufnahmen für die Filmproduktion der Reihe „Der Ranger – Paradies Heimat“. Auch im Hof des Landratsamtes waren die Kameraleute unterwegs.

Für die Aufnahmen musste der letzte Ausstellungsraum des Skulpturensommers aufwändig in eine Szene-Bar verwandelt werden. Viele helfende Hände sorgten im Vorfeld dafür, dass die dort befindlichen Skulpturen entfernt wurden und eine stimmungsvolle Feierlocation entstehen konnte. Im Mittelpunkt der Szenerie standen die beiden Freundinnen Emilia (Liza Tzschirner) und Marie Fechner (Anna Herrmann), die sich in dem Club verabredet hatten.

Noch bis Mitte September sollen in der Sächsischen Schweiz zwei Episoden für die Fernsehfilmreihe gedreht werden. Die in Pirna entstanden Szenen werden dann in der Folge 8 „Zusammenhalt" zu sehen sein. Ausstrahlungsterim ist 2022 („Endlich Freitag im Ersten").

„Der Ranger – Paradies Heimat“ ist eine Produktion der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD. In den letzten Jahren wurde bereits mehrmals in Pirna und der Sächsischen Schweiz für die Serie gedreht.