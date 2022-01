Das Erinnern rÃ¼ckt ins Zentrum

Galeriekonzerte starten mit Tango und Klezmer

Dissertation De Philo Sur Le Bonheur Online is a specially designed service that allows learners to order quality thesis papers at affordable prices. At TermPapersite, we understand the challenges that you face as a student and the time constraint you may be experiencing. You have several events to attend- professional, academic, and social. Writing a thesis paper is a time-consuming process that leaves you Pirna. Mit traditionellen argentinischen Tangos und dem Tango Nuevo Astor Piazzollas startet das StadtMuseum Pirna nach der Corona-Pause in die Reihe der Galeriekonzerte. Am Samstag, den 29. Januar ist das Berliner Duo „acuerdo“ zu Gast mit Anja Dolak am Knopfakkordeon und Bernhard Hariolf Suhm am Violoncello. Die beiden Musiker spielen seit 10 Jahren neben den argentinischen Tangos, französische Musettewalzer und Klezmerstücke aus Osteuropa. Dabei erreichen sie trotz der kleinen Duo-Besetzung eine große klangliche Vielfalt. Das Konzert im Stadtmuseum wird mit vielen Kompositionen von Astor Piazolla aufwarten, der im März 2021 einhundert Jahre alt geworden wäre. Im Rahmen des Konzertes wird die derzeitige Sonderausstellung der Familie Winkler im Stadtmuseum vorgestellt. Für Besucher gilt die 2G+Regel. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro sowie ermäßigte Tickets zu je 8 Euro sind im Vorverkauf online unter www.pirna.de/tickets oder direkt im StadtMuseum Pirna (03501/556461, stadtmuseum@pirna.de), im TouristService Pirna (03501/556446, touristservice@pirna.de) sowie an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Für das Konzert verlost der WochenKurier 2 x 2 Tickets. Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.Mit traditionellen argentinischen Tangos und dem Tango Nuevo Astor Piazzollas startet das StadtMuseum Pirna nach der Corona-Pause in die Reihe der Galeriekonzerte. Am Samstag, den 29. Januar ist das Berliner Duo „acuerdo“ zu Gast mit Anja Dolak am…