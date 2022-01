Aus Energieverbund- wird Joynext Arena

Aus der EnergieverbundArena wird für die kommenden drei Jahre die «Joynext Arena«. Der Automobilelektronik-Spezialist aus dem Dresdner Westen hat die Namensrechte für das Dresdner Eissportzentrum erworben, am 14. Januar wurden entsprechende Verträge zwischen der Stadt und dem Unternehmen unterzeichnet.

Die Arena wurde 2007 als Eissport- und Ballsportzentrum nach zwei Jahren Bauzeit errichtet. Sie umfasst u.a. drei Eisflächen und eine Neun-Feld-Ballspielhalle. Neben der Heimspiel- und Trainingsstätte der Dresdner Eislöwen reicht die Nutzungsvielfalt vom Bundeszentrum Short Track über ein breitgefächertes Angebot der (Eis-)Sportvereine im Leistungs-, Breiten- und Wettkampfsport. Konzerte, Sportveranstaltungen und das öffentliche Eislaufen mit rund 100.000 Besuchern jährlich finden ebenfalls in der Arena und auf der angrenzenden Eisschnelllaufbahn statt. Bis 2011 hieß sie »Freiberger Arena«, bis Ende 2021 »Energieverbund Arena«.

»Mit Joynext konnten wir einen Namensgeber mit starken regionalen Wurzeln gewinnen«, freut sich Sportbürgermeister Dr. Peter Lames.

Joynext befasst sich u.a. mit der Neu- und Weiterentwicklung cloudbasierter Dienste und beschäftigt an sieben Standorten weltweit über 1.300 Mitarbeiter. Die Entwicklungs- und Innovationszentren befinden sich in Dresden und in Ningbo (China).

Die Joynext Arena ist seit 15. Januar wieder für das öffentliche Eislaufen auf der Eisschnelllaufbahn geöffnet. Das überarbeitete Hygienekonzept sieht unter anderem eine maximale Besucherkapazität von 250 Besuchern je Eislaufzeit (zwei Stunden), die digitale Reservierung unter www.dresden.de/eislaufen und den Zutritt unter 2G-Bedingungen vor.

