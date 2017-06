Zimmis Grätsche - Sondergrätsche #8

Senior geriet zwischen Zug und Bahnsteigkante

Hoyerswerda. Donnerstagvormittag ist ein Rentner am Bahnhof in Hoyerswerda in eine gefährliche Situation geraten. Der 82-Jährige war beim Einsteigen in einen Zug in die Lücke zwischen Fahrzeug und Bahnsteig gefallen. Passanten informierten die Rettungsleitstelle. Kameraden der Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter des Rettungsdienstes befreiten den augenscheinlich unverletzten Mann. Zur genauen Untersuchung kam er anschließend in ein Krankenhaus. (tk)

