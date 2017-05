Zimmis Grätsche - Sondergrätsche #6

Görlitzer Handballer besuchten Partnerstadt

Görlitz. Am vergangenen Wochenende (20./21. Mai) konnten sich die Partnerstädte Nový Jicín und Görlitz auf sportlichem Wege einander messen.Insgesamt 26 Spielerinnen und Spieler der weiblichen und männlichen C-Jugend des SV Koweg Görlitz e. V. fuhren in das rund 400 Kilometer entfernte Nový Jicín und nahmen am 1.…