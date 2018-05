Zimmis Grätsche – Episode 85

Eislöwen: Niklas Postel kommt auf Leihbasis

Dresden. Die Dresdner Eislöwen gehen mit Niklas Postel in die neue Spielzeit. Der Mittelstürmer hat sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit den Krefeld Pinguinen entschieden, wird in der kommenden Saison auf Leihbasis jedoch in Dresden zum Einsatz kommen. Postel ist in den letzten fünf Jahren in Salzburg ausgebildet worden und stand zuletzt in München unter Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er an den U-18 und U-20 Weltmeisterschaften teilgenommen. Eislöwen-Cheftrainer Jochen Molling: „Niklas ist ein talentierter Spieler mit großem Potenzial. Es freut uns, dass wir gemeinsam mit Krefeld die für ihn sinnvollste Lösung schaffen konnten. Niklas bekommt in unserem Team die Möglichkeit, weiter intensiv an seiner Entwicklung zu feilen." Matthias Roos, Sportdirektor und Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir erhalten einen talentierten Stürmer, den wir optimal weiter entwickeln wollen. Daher soll Niklas die komplette Saison bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2 verbringen. Für seine Entwicklung ist es besser dort viel Eiszeit zu erhalten und auch in Über- und Unterzahlsituationen Erfahrung zu sammeln. Ab der Saison 2019/20 soll er fester Bestandteil der Krefelder Mannschaft werden." Niklas Postel: "In den letzten Wochen habe ich viele Gespräche geführt und mir intensiv Gedanken gemacht, wo ich zukünftig spielen möchte. Eine Erkenntnis ist dabei sicherlich gewesen eine Saison erst einmal ohne Förderlizenz bei einem Club zu spielen. Das von Krefeld angebotene Paket ist perfekt für mich. Ein Jahr nach Dresden ausgeliehen zu werden und danach in der DEL voll durchzustarten, halte ich in meiner Situation für genau das Richtige." In den letzten beiden Spielzeiten ist Postel größtenteils in der Alps Hockey League im Ausbildungsteam von Salzburg zum Einsatz gekommen. Dabei hat er in 54 Spielen 7 Tore und 16 Vorlagen sowie einen Wert von +16 in der +/- Statistik vorzuweisen. Für München hat er neben 8 Spielen in der DEL auch 3 Spiele in der Champions Hockey League bestritten. Bei den U-18 Weltmeisterschaften (D1A) in Minsk wurde er im April 2016 als „Topscorer" des Turniers ausgezeichnet. (pm) Die Dresdner Eislöwen gehen mit Niklas Postel in die neue Spielzeit. Der Mittelstürmer hat sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit den Krefeld Pinguinen entschieden,…

