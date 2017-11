gb 13. November 2017 Artikel teilen





Zimmis Grätsche – Episode 63

Der Doppelritter

Zimmis Grätsche. Andreas Ritter leitet seit 7 Jahren die Geschicke der SG Dynamo Dresden als Präsident. Was die Wenigsten jedoch wissen: In Dresden gibt es den Doppelritter. Zwei Ritter, die im Dresdner Sport eine Menge bewegen. Nur so viel sei gesagt, der andere Ritter ist beim HC Elbflorenz Dresden zu suchen. Mehr dazu in der Grätsche. Die nächste Grätsche gibt es nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Natürlich auf dem Kanal des WochenKuriers: ABONNIEREN! Produktion: Johannes Fiolka