20. August 2017





Zimmis Grätsche - Episode 51

Klatsche gegen Sandhausen

Zimmis Grätsche. Man oh man, das war ein Spiel, was jedem Zuschauer in der Seele weh getan hat. 0:4 verlor Dynamo Dresden zu Hause und fang sich damit eine schöne Klatsche. Gert Zimmermann geht diesmal der Geschichte, um die 34 Jahre alten Pulswärmern auf den Grund. Aber nicht nur das, auch Ulli Potofski war diesmal wieder dabei. Außerdem wieder eine ganze Menge Stimmen rund um das Spiel, bei denen eins klar wird: Eine Klatsche kann man sich mal fangen, sofern man daraus lernt. PS: Wer hat aufgepasst? Das nächste Auswärtsspiel findet natürlich nicht am nächsten Freitag, sondern am nächsten Sonntag statt. Die nächste Grätsche gibt es am Montagmorgen nach dem Spiel gegen den VfL Bochum. Natürlich auf dem Kanal des WochenKuriers: ABONNIEREN! Produktion: Johannes Fiolka