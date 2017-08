Zimmis Grätsche – Episode 50

Gurke steht für Fleiß und Innovationskraft

Golßen. Den 19. Brandenburger Gurkentag in Golßen wird am Samstag, 12. August, Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde eröffnen. Der Gurkentag findet traditionell in jedem Jahr am zweiten Augustwochenende statt. „Die Spreewaldgurke ist ein Symbol nicht nur für den Spreewald an sich, sondern für den Fleiß und die Innovationskraft der ganzen Region“, erklärte Schilde.